香港小姐｜2002年最上鏡小姐嘉碧儀43歲凍齡神顏曝光 少女感十足不遜拍《青出於藍》時

嘉碧儀參演《金牌冰人》《衝上雲霄》《酒店風雲》

樣子甜美可人嘅嘉碧儀係混血兒，爸爸係葡萄牙人，佢喺2002年參選香港小姐，因唐麗球係佢姨姨等多個因素下，令佢係參選時被視為大熱人選，不過可惜佢最終大熱倒灶，只得「纖體美態小姐」、「最受佳麗歡迎獎」及「最上鏡小姐」 。五強止步嘅嘉碧儀加入無綫後，並獲得做主持及劇集機會，例如2002年與陳松伶及葉文輝一同主持《勁歌金曲》，2003年分別喺劇集《金牌冰人》飾演辛想想及《衝上雲霄》飾演丁噹，之後再喺《青出於藍》、《楚漢驕雄》、《奇幻潮》及《酒店風雲》等劇集見到佢嘅演出。不過嘉碧儀喺2005年選擇息影，返回美國定居，並喺美國亞利桑那大學繼續修讀未完成嘅法律課程，並喺2008年畢業。