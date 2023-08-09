香港小姐｜2002年最上鏡小姐嘉碧儀43歲凍齡神顏曝光 少女感十足不遜拍《青出於藍》時

而香港娛樂圈就盛產唔少「美魔女」女星，當中包括2002年落選香港小姐嘉碧儀（Cerina da Graca）。43歲嘅嘉碧儀雖然已經退出娛樂圈，不過近日佢嘅近照就被網民翻出，超凍齡嘅佢保養得宜，睇落依然少女感十足，與廿年前拍攝《青出於藍》時分別不大。
嘉碧儀參演《金牌冰人》《衝上雲霄》《酒店風雲》
樣子甜美可人嘅嘉碧儀係混血兒，爸爸係葡萄牙人，佢喺2002年參選香港小姐，因唐麗球係佢姨姨等多個因素下，令佢係參選時被視為大熱人選，不過可惜佢最終大熱倒灶，只得「纖體美態小姐」、「最受佳麗歡迎獎」及「最上鏡小姐」 。五強止步嘅嘉碧儀加入無綫後，並獲得做主持及劇集機會，例如2002年與陳松伶及葉文輝一同主持《勁歌金曲》，2003年分別喺劇集《金牌冰人》飾演辛想想及《衝上雲霄》飾演丁噹，之後再喺《青出於藍》、《楚漢驕雄》、《奇幻潮》及《酒店風雲》等劇集見到佢嘅演出。不過嘉碧儀喺2005年選擇息影，返回美國定居，並喺美國亞利桑那大學繼續修讀未完成嘅法律課程，並喺2008年畢業。
▼嘉碧儀近況▼
有傳現居美國嘅嘉碧儀喺當地發展演藝事業，有網民翻出佢IG嘅近照並上載到討論區，2016年開始佢嘅IG相片不時有一位外籍男子嘅身影，唔知佢係唔係佢嘅另一半呢？雖然佢現年43歲，不過望落去一啲都唔似佢嘅真實年齡，依然少女感十足。嘉碧儀嘅IG喺2020年底已經冇再更新，所以唔少網民都表示非常好奇佢現時嘅生活。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈