香港小姐1999｜黃泆潼轉型DJ洗走TVB「御用壞女人」形象 發文回顧17年DJ生涯：電視電影圈係黑歷史

前TVB藝人黃泆潼（原名黃普恩）為1999年落選香港小姐，其後與TVB簽約成為藝人，雖然成日喺熒幕前見到佢嘅身影，但大多被安排飾演女配角，而且多數演繹八婆、情婦及性感女郎嘅角色，更因而被封TVB「御用壞女人」。直至2019年離巢TVB轉型成為DJ；日前，黃泆潼撰文回顧成為女DJ呢17年生涯，直言係佢做得最長及最喜歡嘅職業：「今天，2023年10月26日，整整17年，我總算做到令自己驕傲的事，改寫了之前在電視電影圈的黑歷史。」

黃泆潼日前PO出上多年來打碟嘅海報，更有感而發記錄轉型成DJ已經17年嘅感受，提到當初以試玩心態做DJ，至逐漸認真咁去操練技術、音樂知識及表演去增加經驗，並指期間遇到好多難關和挑戰：「在夜場必須要學習保護自己的身體，區分好人壞人，識看風頭火勢；受委屈的時候，沒有人會為你出頭，但要相信總有一天自己會站在一個更好的位置。」黃泆潼又指，曾因女性身份及外貌受到偏見：「尤其是在早期，地下音樂群會以為我只靠外表而不是實力。但是，我很高興透過表演改變了這種看法，其實可以兩者兼備。希望我們的努力對女DJ成就了更正面的見解。」 不過，黃泆潼慶幸有奇蹟發生於自己身上，可以走訪各大城市嘅派對、音樂節以及品牌活動，並感激一路上一直支持佢嘅人。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈