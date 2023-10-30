熱門搜尋:
冰上火花 萬聖節2023 HK Express 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 SOGO Thankful Week 2023 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 梁朝偉 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-30 10:33:28

香港小姐1999｜黃泆潼轉型DJ洗走TVB「御用壞女人」形象 發文回顧17年DJ生涯：電視電影圈係黑歷史

分享：
香港小姐1999｜黃泆潼轉型DJ洗走TVB「御用壞女人」形象 發文回顧17年DJ生涯：電視電影圈係黑歷史

香港小姐1999｜黃泆潼轉型DJ洗走TVB「御用壞女人」形象 發文回顧17年DJ生涯：電視電影圈係黑歷史

前TVB藝人黃泆潼（原名黃普恩）為1999年落選香港小姐，其後與TVB簽約成為藝人，雖然成日喺熒幕前見到佢嘅身影，但大多被安排飾演女配角，而且多數演繹八婆、情婦及性感女郎嘅角色，更因而被封TVB「御用壞女人」。直至2019年離巢TVB轉型成為DJ；日前，黃泆潼撰文回顧成為女DJ呢17年生涯，直言係佢做得最長及最喜歡嘅職業：「今天，2023年10月26日，整整17年，我總算做到令自己驕傲的事，改寫了之前在電視電影圈的黑歷史。」

香港小姐1999｜黃泆潼跳出TVB轉營DJ，成功衝出香港闖出一片天（黃泆潼IG） 香港小姐1999｜黃泆潼跳出TVB轉營DJ，成功衝出香港闖出一片天（黃泆潼IG） 香港小姐1999｜黃泆潼跳出TVB轉營DJ，成功衝出香港闖出一片天（黃泆潼IG） 香港小姐1999｜黃泆潼跳出TVB轉營DJ，成功衝出香港闖出一片天（黃泆潼IG） 香港小姐1999｜黃泆潼跳出TVB轉營DJ，成功衝出香港闖出一片天（黃泆潼IG） 香港小姐1999｜黃泆潼跳出TVB轉營DJ，成功衝出香港闖出一片天（黃泆潼IG） 香港小姐1999｜黃泆潼跳出TVB轉營DJ，成功衝出香港闖出一片天（黃泆潼IG）

黃泆潼8月為Louis Vuitton打碟

黃泆潼2019年以「DJ MISS YELLOW」之名發展DJ事業，並成功衝出香港闖出一片天，除咗到過台灣、上海、泰國、歐洲等地表演，更獲不少大品牌邀請參與活動，今年8月更獲邀為Louis Vuitton打碟。另外，2021年5月，黃泆潼與製作人老公Kavemura及影像騎師Ferrous Wong組成「圓圓」全球發行香港首個NFT專輯《Welcome 2 Hong Kong》，簡稱《W2HK》，希望可以用視覺藝術呈現不一樣嘅香港畀觀眾。

香港小姐1999｜黃泆潼跳出TVB轉營DJ，成功衝出香港闖出一片天（黃泆潼IG） 香港小姐1999｜黃泆潼跳出TVB轉營DJ，成功衝出香港闖出一片天（黃泆潼IG） 香港小姐1999｜黃泆潼跳出TVB轉營DJ，成功衝出香港闖出一片天（黃泆潼IG） 香港小姐1999｜黃泆潼跳出TVB轉營DJ，成功衝出香港闖出一片天（黃泆潼IG）

黃泆潼日前PO出上多年來打碟嘅海報，更有感而發記錄轉型成DJ已經17年嘅感受，提到當初以試玩心態做DJ，至逐漸認真咁去操練技術、音樂知識及表演去增加經驗，並指期間遇到好多難關和挑戰：「在夜場必須要學習保護自己的身體，區分好人壞人，識看風頭火勢；受委屈的時候，沒有人會為你出頭，但要相信總有一天自己會站在一個更好的位置。」黃泆潼又指，曾因女性身份及外貌受到偏見：「尤其是在早期，地下音樂群會以為我只靠外表而不是實力。但是，我很高興透過表演改變了這種看法，其實可以兩者兼備。希望我們的努力對女DJ成就了更正面的見解。」 不過，黃泆潼慶幸有奇蹟發生於自己身上，可以走訪各大城市嘅派對、音樂節以及品牌活動，並感激一路上一直支持佢嘅人。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

黃泆潼21歲選香港小姐

香港小姐1999｜黃泆潼參選時21歲 香港小姐1999｜黃泆潼參選時21歲 香港小姐1999｜黃泆潼曾演出《龍咁威2003》 香港小姐1999｜黃泆潼是超級無敵獎門人常客 香港小姐1999｜黃泆潼是超級無敵獎門人常客
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受