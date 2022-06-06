香港小姐2022｜首輪面試佳麗IG大起底 連詩雅師妹與港姐有淵源 星二代林卓錡曾大談性史

《2022香港小姐競選》係TVB年度盛事，首輪面試已於上周四（2日）舉行，今年不乏高質佳麗參選，亦有比較騎呢嘅代表，除咗本地薑，今年都有好多內地和海外女生參選；部分面試佳麗亦火速被起底，搜索個人IG，網民就表示今屆質數極參差；以下就有10位面試佳麗嘅背景。

1. 河北佳麗Blaire

Blaire一現身將軍澳巴士站已經搶晒鏡，當日著上淺灰色背心及粉紅色恤衫嘅Blaire大曬豐滿上圍，力壓全場。睇返Blaire IG相，私下打扮其實同當日面試無咩分別，都係鍾意以小背心襯恤衫，不時又會分享泳衣照，似乎對自己身材相當有自信。而據知Blaire今次係特地向公司請假參與港姐首輪面試，就連同事都唔知情。

2. 翻版超蓮Bianca

Bianca暫時係討論聲音較高嘅面試佳麗之一，皆因唔笑時貌似何超蓮。據悉，Bianca今年25歲，擁有鄒族血統（荷蘭人後裔）及港大中文系碩士高學歷，現時職業為網誌作家、註冊教師和編劇Model，佢亦不時喺IG大曬泳衣照。

3. 連詩雅師妹邢慧敏（Sharon）

邢慧敏（Sharon）現年27歲，係模特兒公司Jamcast嘅全職模特兒，與連詩雅、黎紀君係同門師妹，不時孖住連詩雅出席活動。邢慧敏亦擁有唔少幕前演出經驗，早前更與2020年港姐季軍郭柏妍參加演技訓練班；邢慧敏都識得唔少圈中人，其中與洪永城老婆梁諾妍（Inez）相當熟絡。

4. 星二代林卓錡Denice（原名：林鈺洧）

林卓錡係資深演員林俊賢女兒，以27歲之齡趕上港姐尾班車參選。林卓錡同樣擁有唔少幕前演出經驗，例如ViuTV節目《對號入座》和《鬼同你上位》；而佢就喺《對號入座》中大膽分享性史令網民印象深刻，佢就透露係因為身邊朋友提議先鼓起勇氣參選港姐，又表示有問過爸爸意見。

5. 混血紋身學徒傅樂兒（Tiffany）

傅樂兒（Tiffany）五官標緻，係一名混血兒，21歲已經做模特兒，曾參加亞洲第一名模選秀節目《SUPERMODELME》第六季，現時亦係一名紋身師學徒。傅樂兒IG分享眾多泳衣照及模特兒工作照，粉絲人數已達1萬6千人，有一定人氣基礎。

6. 瑜伽老師Sheryl Lam

27歲嘅Sheryl係一位瑜伽導師，平日亦熱衷於健身，IG不時都會分享運動照。

7. 兼職模特兒Mira

Mira今年26歲，職業為兼職模特兒，IG上不乏模特兒工作照；又喺簡介寫住自己鍾意打泰拳同跳當代舞。

8. 翻版胡琳Robin

Robin與歌手胡琳外貌有幾分相似，24歲嘅佢係一名核數師，而IG所PO嘅相都比較貼地。

9. 美國回流Cecca

25歲嘅Cecca從美國回港，現正從事金融行業。

10. 商科生Alina

Alina今年23歲，係一名商科學生，IG成日分享去酒店同餐廳打卡嘅相；而佢嘅才藝就係跳舞。

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