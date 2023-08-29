香港小姐2023｜亞軍王怡然父母被指走數避走香港 網民不停留言叫還錢

《2023香港小姐競選》結束後，繼冠軍莊子璇傳被杯葛兼不得網民歡心，新一輪捲入是非的對象是亞軍王怡然。自王怡然參選以來，已有不少大陸網民到社交平台留言，指她的父母在大陸經營補習社，但拖欠員工及家長的補習費，王怡然的父母更逃至香港，令一班苦主有冤無路訴。如今王怡然當選，有不少網民要求無綫出來主持公道，認為有必要褫奪王怡然亞軍的資格。
大陸於2021年推出「雙減」政策，禁止無牌經營學科類校外培訓，並要求所有民營教培公司轉型，統一登記為非營利性機構，又限制校外培訓產業收益。這項政策重擊大陸補習社，當中包括王怡然父親經營的「漢普森美語」。
苦主有冤無路訴
根據網上資料顯示，「漢普森美語」於2002年成立，採用一對一的授課方式，並在全國設立逾廿間分部。惟當「雙減」措施一出，「漢普森美語」隨即宣布停課，有指學校拖欠家長的款項高達500多萬元。其後「漢普森美語」曾發出通告，表示會安排退款手續，惟「合作方資金有限無法為所有學員及家長進行退費，只有按照報及先後順序進行，資金用完為止。」
不過，不少家長至今仍未能成功申請退款，「漢普森美語」官方微博有不少苦主留言說︰「跑路了！」、「詐騙集團」等等。隨住王怡然當選亞軍，大批苦主再次湧到王怡然及無綫的社交平台留言，要求對方還錢。
落淚接受《東張西望》訪問
王怡然今日與其他佳麗出席領獎活動時，被傳媒問及此事，她以屬於父母的私人事不方便透露為由，未有回應提問。至於父母被指捲款潛逃至香港，她稱不清楚及不回應。當被問到父母有沒有到場支持她參選，王怡然稱父母有工作未有到場，而且她一直都是自己照顧自己，習慣了一個人，所以家人不在場也不會感到有問題。不過，她直認此事為她構成壓力，而當她接受《東張西望》訪問時，更忍不住哭了出來。
缺席廣東之行或另有原因
無獨有偶的是，今屆港姐曾於7月底到廣東出席宣傳活動，惟獨王怡然未有隨團出發，事後她表示被家人傳染而中招，所以沒有去廣州。由於無綫到廣東的行程頗公開，未知王怡然是否怕有苦主到相關活動地方示威，因而表示病倒而缺席。
無綫其後就亞軍王怡然的事作回應︰「有關的傳言未經證實，為了避免對公眾造成誤解以及對相關人事造成損害，本台不會對這傳言作出任何回應。感謝大家的理解和支持。」