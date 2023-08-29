香港小姐2023｜亞軍王怡然父母被指走數避走香港 網民不停留言叫還錢

《2023香港小姐競選》結束後，繼冠軍莊子璇傳被杯葛兼不得網民歡心，新一輪捲入是非的對象是亞軍王怡然。自王怡然參選以來，已有不少大陸網民到社交平台留言，指她的父母在大陸經營補習社，但拖欠員工及家長的補習費，王怡然的父母更逃至香港，令一班苦主有冤無路訴。如今王怡然當選，有不少網民要求無綫出來主持公道，認為有必要褫奪王怡然亞軍的資格。 大陸於2021年推出「雙減」政策，禁止無牌經營學科類校外培訓，並要求所有民營教培公司轉型，統一登記為非營利性機構，又限制校外培訓產業收益。這項政策重擊大陸補習社，當中包括王怡然父親經營的「漢普森美語」。

苦主有冤無路訴 根據網上資料顯示，「漢普森美語」於2002年成立，採用一對一的授課方式，並在全國設立逾廿間分部。惟當「雙減」措施一出，「漢普森美語」隨即宣布停課，有指學校拖欠家長的款項高達500多萬元。其後「漢普森美語」曾發出通告，表示會安排退款手續，惟「合作方資金有限無法為所有學員及家長進行退費，只有按照報及先後順序進行，資金用完為止。」 不過，不少家長至今仍未能成功申請退款，「漢普森美語」官方微博有不少苦主留言說︰「跑路了！」、「詐騙集團」等等。隨住王怡然當選亞軍，大批苦主再次湧到王怡然及無綫的社交平台留言，要求對方還錢。