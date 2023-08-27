香港小姐2023｜今屆后冠終於有贊助 全新設計配紅寶石值成百萬

《2023香港小姐競選》於今晚舉行，今年是港姐51周年，無綫終於找到珠寶贊助商打造后冠，今屆的設計與過去歷界的大不同，除了強調用創新科技，更加入紅寶石作為主石。 今屆港姐后冠由福滿臨珠寶贊助，從早前的節目片段見到后冠價值3百萬。珠寶公司的策劃經理表示收到無綫邀請後，立即構思后冠設計，希望把公司主打的紅寶石可以融入后冠。他指紅寶石代表高貴，有不少皇室成員的皇冠也鑲有紅寶石，並很開心無綫接納新的后冠設計，予香港小姐有新一頁的開始。他又提到后冠主體由K金打造，並用過萬粒鑽石及兩粒6卡半以上的紅寶石鑲嵌而成。

未來30年后冠贊助商 節目見到有職員負責后冠的3D設計，之後再見到后冠打造過程涉及大量人手。其後珠寶創辦人孫振威(Philip)表示品牌是百分百香港品牌，強調是香港人的珠寶店，很開心公司進入30周年，希望未來30年借助后冠贊助，讓大家知道福滿臨珠寶及可以戴上幸福。

麥明詩馮盈盈后冠最貴 港姐后冠由95年起獲珠寶商贊助，楊婉儀是首位獲得以真鑽石打造后冠的佳麗，98年起則由六福珠寶贊助。翻查資料，后冠早期是以18k 白金、1,197粒南非鑽石鑲嵌而成，及後改為由逾30卡、880粒優質美鑽人手鑲嵌而製成，后冠的主石位，是可拆下變成一枚鑽石吊墜，方便佳麗出席活動時配戴。后冠的價值隨著設計一直飆升，以15年冠軍麥明詩及16年冠軍馮盈盈的后冠為例，她們的后冠價值便高達428萬元。

真鑽后冠只限加冕出現 向海嵐在節目中提到當選之後，獲得一個價值160多萬的真鑽后冠，同時也收到一個仿石后冠，只有在真正加冕時候才出動真鑽后冠，而出席活動時便戴仿鑽冠后。她稱當選時，戴上后冠不久，便要交由保鏢保管。她又提到仿鑽后冠非常重及較高身，每次出席活動時也戴到頭痛。 節目中見到兩個后冠放在一起時，仿鑽后冠非常暗啞。