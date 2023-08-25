香港小姐2023｜「你最Like的心水佳麗」五強走勢有變　2號黃泳嘉憑牧童笛表演成票后 （有片）

香港小姐2023｜「你最Like的心水佳麗」五強走勢有變 2號黃泳嘉憑牧童笛才藝表演成票后

《2023香港小姐競選》決賽將於本周日（27日）隆重舉行，16位佳麗已經全力備戰，務求以最佳狀態示人。TVB為增加趣味性及互動性，所以加入咗好多不同嘅元素，令觀眾可以有更多機會認識一班應屆港姐，好似喺7月11日開始嘅「你最Like的心水佳麗」投票活動，大會上載16位佳麗白Tee造型、晩裝及才藝表演片段到Facebook及IG，網民就可以向心水佳麗畀Like／畀心，從而得知佳麗們嘅受歡迎程度。

大會上載16位佳麗造型及活動

喺較早前，大會曾經公佈過「你最Like的心水佳麗」截至7月28中午12時嘅票數走勢，當時五強排名係第一位：16號郭珮文（Juliana）、第二位：17號王敏慈（Lovelle）、第三位：15號莊子璇（Hilary）、第四位：12號梁晶晶（Nicole）及第五位：3號鄧凱文（Eris）。

不過去到今日，頭5位「你最Like的心水佳麗」嘅走勢已經唔同咗啦，分別係2號黃泳嘉（Jessica）、17號王敏慈（Lovelle）、15號莊子璇（Hilary）、12號梁晶晶（Nicole）及4號王怡然（Lynn）。