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娛樂
2023-08-25 20:30:00

香港小姐2023｜「你最Like的心水佳麗」五強走勢有變　2號黃泳嘉憑牧童笛表演成票后 （有片）

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香港小姐2023｜「你最Like的心水佳麗」五強走勢有變 2號黃泳嘉憑牧童笛才藝表演成票后

《2023香港小姐競選》決賽將於本周日（27日）隆重舉行，16位佳麗已經全力備戰，務求以最佳狀態示人。TVB為增加趣味性及互動性，所以加入咗好多不同嘅元素，令觀眾可以有更多機會認識一班應屆港姐，好似喺7月11日開始嘅「你最Like的心水佳麗」投票活動，大會上載16位佳麗白Tee造型、晩裝及才藝表演片段到Facebook及IG，網民就可以向心水佳麗畀Like／畀心，從而得知佳麗們嘅受歡迎程度。

大會上載16位佳麗造型及活動

喺較早前，大會曾經公佈過「你最Like的心水佳麗」截至7月28中午12時嘅票數走勢，當時五強排名係第一位：16號郭珮文（Juliana）、第二位：17號王敏慈（Lovelle）、第三位：15號莊子璇（Hilary）、第四位：12號梁晶晶（Nicole）及第五位：3號鄧凱文（Eris）。

不過去到今日，頭5位「你最Like的心水佳麗」嘅走勢已經唔同咗啦，分別係2號黃泳嘉（Jessica）、17號王敏慈（Lovelle）、15號莊子璇（Hilary）、12號梁晶晶（Nicole）及4號王怡然（Lynn）。

大熱16號郭珮文暫未躋身五強

原本15號莊子璇、17號王敏慈及16號郭珮文一直係三大熱門，不過自從官方喺日前上載16位佳麗才藝表演短片後，票數走勢就開始出現變化，因為2號黃泳嘉以牧童笛吹奏電影《鐵達尼號Titanic》主題曲《My Heart Will Go On》，雖然有甜美外貌，但都救唔到佢全程走音嘅演出。

Jessica呢個表演討論度極高，雖然被網民笑指成功還原鐵達尼號meme，不過就為網民帶來驚喜及歡樂。

至於一直穩佔頭三甲位置嘅佳麗17號王敏慈，細細個古箏級別已達十級嘅佢當然表演返古箏，除咗手指快如閃電，不時用上凌厲眼神望向鏡頭，展示自信一面，其表演更加入埋舞蹈，柔軟度驚人，包括有近乎180度拗腰動作、金雞獨立及一字馬動作，網民紛紛留言大讚。而之前一直被視為大熱嘅16號郭珮文（Juliana）則暫時未能躋身「你最Like的心水佳麗」五強。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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