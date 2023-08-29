香港小姐2023｜冠軍莊子璇係福建社聯骨幹成員 父親莊金勝身份曝光

《2023香港小姐競選》由莊子璇奪得冠軍，事後大家對她的「香港小姐」身份大感疑惑，更有不少網民指莊子璇是新移民、福建妹，同時又對其家庭背景甚有興趣。有網民估計莊子璇的後台應該很強勁，否則不會選一個是非多多的佳麗做冠軍。

香港小姐2023｜ 晉江父老放煙花

當莊子璇奪冠軍之後，抖音平台有一段影片，題為「恭喜我們村—晉江永和後埔村出咗位香港小姐莊子旋(璇)」，片中見到多位福建晉江的親友看電視直播，一眾鄉親父老聽到大會宣布莊子璇奪冠之後，全部非常興奮，更有一位中年婦人摸住電視，事後更放煙花。煙花片段更配上祝賀字眼︰「晉江市永和鎮錦鋪村人莊子璇榮獲本屆香港小姐冠軍」同時又拍下莊子璇家人在鎮錦鋪村的新屋。

香港小姐2023｜莊父以女為榮

莊子璇及其父莊金勝在賽後接受晉江新聞網訪問，莊金勝向當地記者表示難掩興奮心情，又謂看著女兒每一次進步和成長都感到驕傲。他形容女兒是個自信又獨立，「表面文靜，內心狂熱，熱衷挑戰自己」的女孩。他又提到原本一家人在6月回晉江，但因為選港姐而選擇留港備戰。莊子璇則稱對自己的表現滿意，「這種努力付出並得到回報的感覺，很幸福！」同時她也多謝鄉親父老的支持，並稱「這份榮耀將激勵我繼續前行。我也會帶著大家的鼓勵，不斷提升自己，追逐更高夢想、更好未來。」她表示希望可以回家鄉跟大家分享喜悅，同時盼自己像父親一樣，為家鄉建設出一分力。