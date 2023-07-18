香港小姐2023｜周婷退選前公開IG 報稱做金融曾拍4套戲以演員自居

《2023香港小姐競選》再有一位佳麗退選，無綫今日宣布11號的周婷因仍需要家事而退選。周婷被爆多次缺席活動，在拜神儀式上，大會統籌何小慧當時稱對方因在投資銀行工作，未能請假，翌日周婷則以急需處理家事為由未有隨隊到越南。
TVB企業傳訊部今向傳媒表示，《2023香港小姐競選》大會接到11號候選佳麗周婷通知，因仍需處理家中要事，至今仍未能參與越南外景拍攝及參與競選決賽前連串集訓活動。大會接受及尊重其個人決定，並鼓勵其繼續努力，期待來屆再參與競選。
IG貼大量性感照
然而，在宣布退選前，周婷的IG突然公開，內有不少性感火辣照片，令人質疑她借選美增加知名道。周婷在YouTube頻道分享了不少日常片段，全以英語拍攝。
曾參選亞姐
翻看周婷的資料，她於2015年以16歲之齡參加第27屆亞洲小姐競選，並成功打入港澳賽區12強。亞視原定在其免費電視牌照屆滿當晚舉辦2015年亞洲小姐總決賽，惟當年亞視資金不足，最後未能成事。當時周婷報稱來自大陸，是一名高中生。
曾與余文樂合作
另外，周婷過去曾參演過幕前演出，其中一部作品是與余文樂、楊冪合作的《微時代之戀》。大陸媒體曾報道周婷的背景，稱她是中國新一代雙語國際演員，擁有陽光型混血形象，健康又清純，並曾於上海戲劇學院、香港演藝學院及紐約電影學院接受過專業訓練。她參選亞姐同年拍攝電影《探魔導師》，大陸媒體稱她在戲中擔任重要角色，飾演一位美麗、討人喜愛、智商超高的女科學家。