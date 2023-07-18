香港小姐2023｜周婷退選前公開IG 報稱做金融曾拍4套戲以演員自居

《2023香港小姐競選》再有一位佳麗退選，無綫今日宣布11號的周婷因仍需要家事而退選。周婷被爆多次缺席活動，在拜神儀式上，大會統籌何小慧當時稱對方因在投資銀行工作，未能請假，翌日周婷則以急需處理家事為由未有隨隊到越南。

TVB企業傳訊部今向傳媒表示，《2023香港小姐競選》大會接到11號候選佳麗周婷通知，因仍需處理家中要事，至今仍未能參與越南外景拍攝及參與競選決賽前連串集訓活動。大會接受及尊重其個人決定，並鼓勵其繼續努力，期待來屆再參與競選。