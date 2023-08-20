香港小姐2023｜場刊晚裝造型曝光 潘明璇胡睿涵「胸」贏郭珮文

《2023香港小姐競選》將於周日（27日）晚進行決賽，16位佳麗連日來積極備戰，勢以最佳姿態踏上港姐決賽舞台。今日（20日）大會發布官方場刊晚裝造型，16位佳麗穿上不同色系及半帶透視效果的晚裝，展現華麗優雅面。今屆的佳麗晚裝全低胸設計，對於上圍豐滿的佳麗來說，絕對是非常有睇頭，因此不少佳麗都谷到盡，如黃泳嘉、毛志琛、莊子璇、王敏慈等都谷都盡。至於梁晶晶屬平胸一族，因此她的晚裝設計是16位中最保守的一位。至於上圍豐滿的潘明璇、胡睿涵及郭珮文，三女中以郭佩文最內斂，以長髮遮了事業線。

七彩花仙子

大會表示一眾佳麗的場刊晚裝造型色系多變，有淺藍、粉紅、粉紫、蝦肉色、彩藍、深藍及綠色等，配以佈滿心口及裙襬等的花花pattern，令她們猶如七彩花仙子般聚在一起，奪目又耀眼。除了色彩鮮艷，晚裝造型設計亦各有特色，除了有突顯腿部線條的高衩設計、又有突顯腰部線條的露腰設計；《2023香港小姐競選》形象監督陳惠英（Karen）接受訪問時，直指每個造型都是了解過每位佳麗的個人特色及身形優點後、逐件度身訂造出來，Karen說：「希望令佢哋望落靚之餘，亦配合到佢哋個人嘅特色。」

今屆佳麗身形質素偏高

為了配合大會主題，今屆佳麗造型偏向明亮鮮艷，並以突顯女性美為主，Karen續說：「晚裝嘅底色我哋採用咗Nude Colour，即係偏近皮膚嘅顏色，希望藉此突顯女仔自己本身身形嘅優勢同線條。服裝上面嘅花花圖案，係想帶出仙氣，同埋將佳麗年輕同Fresh嘅氣質展現出嚟。今年嘅造型係希望靚得嚟冇時空規限，同埋望落去係充滿生機嘅。」Karen又大讚今屆佳麗身形質素偏高：「今年佳麗身形進步中，喺咁多屆嚟講算係理想，一字排開，真係靚架喎，淨係對腳都真係好靚。」談到衣服物料，Karen指除採用了感光度較高的物料，顏色方面也是經過特別指定及染製，務求打造出「不一樣的港姐」。