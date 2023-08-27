香港小姐2023｜多位佳麗廣東話唔準 王怡然陳怡名最嚴重

《2023香港小姐競選》於今晚在電視城舉行，大會由AI司儀陳婉嫣（Evelyn）出現為決賽揭開序幕，其後16位佳麗穿上不同顏色的晚裝在台上繞場一周，之後再請出4位司儀陳豪、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠出場，4人首次擔任司儀，表現尚算淡定，但4人的開場白不停宣傳《破毒強人》，及力sell他們是愛妻號、好男人，令網民感到冗長。

毛志琛轉數快

4號王怡然被問到自己跟AI佳麗長得差不多，而李嘉欣亦是4號，陳展鵬問她有沒有優勝過她的地方，但王怡然因為廣東話不靈光，答問題時又緊張，令人不太聽懂她的說話。

6號胡睿涵表現緊張，被問到哪方面比馮盈盈優勝，胡睿涵一度一片空白答不到問題。7號毛志琛在對答問題，轉數非常快，當幾位司儀表示大家相似的地方是姓陳，毛志琛立即謂仲有一個係姓蕭，蕭正楠隨即表示多謝對方記得他，另外在對答表現不俗的有10號陳霈錤、13號陳曉彤、17號莊明璇。16號郭佩文事前表示有社恐，而她在首輪表現亦見頗緊張，在對答環節亦一般。

廣東話不標準

今屆有多位佳麗的廣東話不標準，包括︰王怡然、胡睿涵、姜依宁、陳怡名及王敏慈，但當中以王怡然及陳怡名最嚴重，二人都因為口齒不清，令觀眾不太聽得懂她們的說內容。