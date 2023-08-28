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娛樂
2023-08-28 22:51:43

香港小姐2023｜決賽收視23.7點 莊子璇無懼被爆大鑊

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4位得獎佳麗今日接受主席許濤頒獎。

無綫公布上周（821日至827日）收視，昨晚直播一年一度《2023香港小姐競選決賽》跨平台直播收視最高23.7點，高踞上周收視榜首。劇集及節目的收視均有上升。

港姐賽果塵埃落定，但有份參選的14號陳怡名因黑面而被網民CAP圖討論，她在社交平台回應說︰「我黑臉，不是因為自己沒進十強，我早知道自己不會進哦，再給我一次機會，我的臉會更黑」、「終於結束，可以做回自己了，蠻荒唐的一件事，改天來個有問必答」、「現在這是我自己的ig，不再是misshk No.14，別來惹我。鏡頭前，報道裏的東西，是真是假，自己判斷，別來我這裡找罵」她更直認不滿賽果。

另外，6號胡睿涵在比賽完，在IG上載了一張膠袋照，並謂「很能裝像你一樣」，「友誼小姐」姜依宁留下4emoji，似是表達明白對方意思。由於亞軍王怡然在5強問答環節提及回收問題，有人留言問是否指暗示亞軍，胡睿涵留言說︰「不可能說Lynn！」

莊子璇大熱勝出，但離奇不受網民歡迎。

莊子璇被爆料︰食下花生

由於不少矛頭指向冠軍莊子璇，今日她與其餘三位佳麗回電視城領獎時，就逐一回應記者提問。對於被指沒有冠軍相，同時大家都看好10陳霈錤，莊子璇稱可能自己的樣子比較細個，跟印象中予人成熟的形象不同，又指今年是港姐51周年，是時候需要有一個新形象，她又指10號表現很好。對於被指是擦鞋港姐，她表示在選港姐，所以希望答案都跟港姐有關，以一個funny形式呈現答案。

對於陳怡名表示會預告有問必答，她不擔心被爆料，又謂「有花生食下都幾好！」她表示跟對方有交流，指陳怡名的性格較爽直，不會著重輸贏。

主席許濤向佳麗表示未來一年會做很多慈善工作。

莊子璇被暗指不獲邀出席打邊爐，然而比賽完後，要回家拍攝。

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