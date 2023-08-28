香港小姐2023｜決賽收視23.7點 莊子璇無懼被爆大鑊

無綫公布上周（8月21日至8月27日）收視，昨晚直播一年一度《2023香港小姐競選決賽》跨平台直播收視最高23.7點，高踞上周收視榜首。劇集及節目的收視均有上升。

港姐賽果塵埃落定，但有份參選的14號陳怡名因黑面而被網民CAP圖討論，她在社交平台回應說︰「我黑臉，不是因為自己沒進十強，我早知道自己不會進哦，再給我一次機會，我的臉會更黑」、「終於結束，可以做回自己了，蠻荒唐的一件事，改天來個有問必答」、「現在這是我自己的ig，不再是misshk No.14，別來惹我。鏡頭前，報道裏的東西，是真是假，自己判斷，別來我這裡找罵」她更直認不滿賽果。

另外，6號胡睿涵在比賽完，在IG上載了一張膠袋照，並謂「很能裝像你一樣」，「友誼小姐」姜依宁留下4個emoji，似是表達明白對方意思。由於亞軍王怡然在5強問答環節提及回收問題，有人留言問是否指暗示亞軍，胡睿涵留言說︰「不可能說Lynn！」