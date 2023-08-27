香港小姐2023｜淘寶同步直播 決賽有《中年好聲音2》同佳麗載歌載舞

《2023香港小姐競選決賽》於今晚(27日)8時假電視廣播城隆重舉行。16位候選佳麗將競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐及友誼小姐榮銜，而友誼小姐昨日(26日)先由8號姜依宁先拔頭籌。今屆港姐一如以往會直播及轉播到海外國家，同時大陸的淘寶亦會首次直播今屆盛事。

AI元素成焦點 大會今年打破傳統，於競選決賽融入人工智能(AI)元素，誠邀大數據專家車品覺擔任《2023香港小姐競選》AI項目顧問，由麻省理工學院香港創新中心協作，並聯同myTV SUPER及TVB品牌傳播科，利用AI生成技術，破天荒有首位以50年來歷屆港姐冠軍生成的AI大會司儀陳婉嫣（Evelyn），聯同陳豪、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠携手擔任，並由麥美恩及C君擔任泳裝問答環節嘉賓。而決賽問答環節同樣透過AI技術，將佳麗個人背景資料及基因資料輸入AI，生成度身訂造個人化問題。