香港小姐2023｜無綫公布佳麗三圍數字 翻版蔡思貝上圍輸俾DSE考生Hanna

《2023香港小姐競選》隨住11號周婷退賽，最終有16位佳麗角逐冠軍寶座。由黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，16位佳麗現身在越南峴港及會安拍攝外景。今日無綫發布她們在當地的三點式泳照及三圍數字等資料。

(左起)潘明璇、胡睿涵及郭珮文是今屆上圍最豐滿的佳麗。

有「老翻蔡思貝」之稱的郭珮文(Juliana)，自參選以來，其身材一直成為焦點，但根據官方資料顯示，她的上圍有35吋，而最豐滿的是應屆DSE考生6號胡睿涵(Hanna)，她同時是今屆年紀最小的佳麗。至於9號的潘明璇(Michelle)則有34吋胸，她們是今屆上圍最豐滿三位佳麗。

大批 蛇腰佳麗

大會稱16位港姐身形普遍偏瘦及平均，並有大批「蛇腰」代表，當中14號陳怡名以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠，緊隨其後的是同樣擁有22吋纖腰的4號王怡然及5號梁倩淇，王怡然馬甲線相當顯眼，梁倩淇則擁有線條分明腹肌。2號黃泳嘉、10號陳霈錤、12號梁晶晶、15號莊子璇及16號郭珮文腰圍亦僅得23吋。

「蛇腰」之最、14號陳怡名則指拍攝泳裝照最怕曬黑：「我半個鐘就搽一次防曬。我唔太驚影泳裝，因為平時去旅行都有着比堅尼影相。」並笑言最滿意自己鎖骨：「著吊帶衫特別靚。」望落纖瘦的王怡然，則自爆已肥了2kg，並透露前一晚食雞腳醫肚，相當特別。