香港小姐2023｜王怡然一提父母爆喊 莊子璇長文回應︰有大大小小嘅誤會出現

《2023香港小姐競選》4位得獎佳麗今日(29日)出席頒獎活動，並一一回應近日的傳聞。今晚《東張西望》播出一眾佳麗受訪片段，其中亞軍王怡然的父母捲入欠債風波，她開始時仍強顏歡笑，但去到中段時，王怡然開始眼濕濕，更一度需要暫停訪問。

王怡然表示因為不太想看網民留言，而關閉了社交平台的留言功能，她說︰「我睇完都冇辦法，我都好努力做嘢。」她直認有壓力，但會努力做好自己，而且不想身邊人擔心。此時王怡然已經忍不住落淚，主持續問有沒有話想跟父母說，王怡然隨即哭成淚人，一度用雙手遮面，及後主持遞上紙巾，仍難掩傷感，需要暫停訪問並要走到一旁整理。

莊子璇︰可能我係最鬧得

至於風頭人物冠軍莊子璇，對於種種負評，她表示大家太有想像力，並謂16位佳麗都是好朋友，但總有特別感情較好。她笑言自己是被鬧得的一個，所以不介意被鬧，亦很開心看到留言有人支持。

完結活動之後，莊子璇在社交平台分享感受，她寫道︰「經歷咗差唔多3個月嘅歷程，有開心有唔開心，亦都有大大小小嘅誤會出現，我未必可以一一解釋清楚，但我深信只要繼續做好自己，總會有人明白自己。」對於外間質疑香港人身份，她就這樣寫道︰「喺香港生活咗21年，呢個地方一路陪住我長大，所以我必定會好好肩負起香港小姐嘅責任，令大家知道香港呢個地方到底有幾美好。」

她表示會不停學習，努力改善自己，盼大家提醒她的不足，相信有天可以令大家認同她。最後她寫道︰「我答應你哋 我會好好保持初心，唔會辜負你哋嘅期望！2023香港小姐競選 • 完 大家好！我係莊子璇 Hilary，多多指教。」