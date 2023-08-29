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娛樂
2023-08-29 20:56:18

香港小姐2023｜王怡然一提父母爆喊 莊子璇長文回應︰有大大小小嘅誤會出現

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4位佳麗今日繼續領獎。

2023香港小姐競選》4位得獎佳麗今日(29日)出席頒獎活動，並一一回應近日的傳聞。今晚《東張西望》播出一眾佳麗受訪片段，其中亞軍王怡然的父母捲入欠債風波，她開始時仍強顏歡笑，但去到中段時，王怡然開始眼濕濕，更一度需要暫停訪問。

王怡然回應父母的新聞時，強顏歡笑。

王怡然表示因為不太想看網民留言，而關閉了社交平台的留言功能，她說︰「我睇完都冇辦法，我都好努力做嘢。」她直認有壓力，但會努力做好自己，而且不想身邊人擔心。此時王怡然已經忍不住落淚，主持續問有沒有話想跟父母說，王怡然隨即哭成淚人，一度用雙手遮面，及後主持遞上紙巾，仍難掩傷感，需要暫停訪問並要走到一旁整理。

莊子璇︰可能我係最鬧得

至於風頭人物冠軍莊子璇，對於種種負評，她表示大家太有想像力，並謂16位佳麗都是好朋友，但總有特別感情較好。她笑言自己是被鬧得的一個，所以不介意被鬧，亦很開心看到留言有人支持。

完結活動之後，莊子璇在社交平台分享感受，她寫道︰「經歷咗差唔多3個月嘅歷程，有開心有唔開心亦都有大大小小嘅誤會出現我未必可以一一解釋清楚，但我深信只要繼續做好自己，總會有人明白自。」對於外間質疑香港人身份，她就這樣寫道︰「喺香港生活咗21呢個地方一路陪住我長大所以我必定會好好肩負起香港小姐嘅責任令大家知道香港呢個地方到底有幾美。」

她表示會不停學習，努力改善自己，盼大家提醒她的不足，相信有天可以令大家認同她。最後她寫道︰「我答應你哋 我會好好保持初心，唔會辜負你哋嘅期望！2023香港小姐競選 大家好！我係莊子璇 Hilary多多指。」

莊子璇表示會令大家終有一日認同她。

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