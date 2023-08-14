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娛樂
2023-08-14 19:01:33

香港小姐2023｜王敏慈力谷上圍撼潘明璇胡睿涵 郭珮文長髮遮事業線(多圖)

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16位佳麗以泳裝見傳媒。(陳奕釗攝)

《2023香港小姐競選》將於本月27日舉行，16位佳麗今日以泳裝示人， 大會安排她們穿上的泳衣是予人健康的款式，絕不性感，但亦難掩上圍豐滿的佳麗，當中包括6號胡睿涵、9號潘明璇與16號郭珮，三人看上去仍然很有睇頭。亦有多位港姐谷到盡，包括3號鄧凱文、14號的陳怡名、15號的莊子璇及17號王敏慈，當中以王敏慈谷得最勁，絕不輸給潘明、胡睿涵及郭珮三女。

最有睇頭的3位佳麗︰(左起)16號郭珮文、9號潘明璇與6號胡睿涵。(陳奕釗攝)

三位最上鏡的佳麗︰(左起)17號王敏慈、10號陳霈錤及4號王怡然。(陳奕釗攝)

16號郭佩文屬上圍豐滿佳麗之一，14號的陳怡名、15號的莊子璇及17號王敏慈力谷事業線。(陳奕釗攝)

郭珮文繼續我行我素

郭珮因其秀髮遮了事業線，在場傳媒著她撥一撥頭髮時，她只是作勢撥一撥，之後再未有理會在場記者要求，而且目無表情，繼續我行我素。另外，12號的梁晶晶全程表現緊張，擺甫士及笑容亦非常生硬。

郭佩文只是作勢撥一撥頭髮，未有理會傳媒要求。

莊子璇狂啪針退紅疹

早前自爆身上身紅疹而需留院的莊子璇，今日她身上的紅疹淡了不少，她表示醫生指她免疫力低兼壓力大引起，住院2日打了6、7支針令紅疹消退。她直言有壓力，但未有因為負面新聞特別受壓，而自己因為食藥搞到腳步浮浮及非常有倦意，今早也因為忘記帶藥，要家人急急送過來，但不擔心會影響其表現。

香港小姐2023泳裝逐個睇︰

1號吳詠婷

三圍︰33, 24½, 36½ ，年齡︰19，身高︰172.5cm

2號黃泳嘉

三圍︰33, 23, 34½ ，年齡︰22身高︰169cm

3號 鄧凱文

三圍︰33, 24, 34 ，年齡︰23，身高︰166cm

4號 王怡然

三圍︰32, 22, 33 ，年齡︰21，身高︰164cm

5 梁倩淇

三圍︰32, 22, 33 ，年齡︰24，身高︰160cm

6 胡睿涵

三圍︰36, 25½, 36½ ，年齡︰18，身高︰175.5 cm

7 毛志琛

三圍︰32½, 23½, 35½，年齡︰27，身高︰172.5 cm

8 姜依宁

三圍︰32, 24, 36 ，年齡︰23，身高︰175cm

9 潘明璇

三圍︰34, 22½, 34 ，年齡︰24，身高︰165 cm

10 陳霈錤

三圍︰32, 23, 34½，年齡︰25，身高︰166 cm

12 梁晶晶

三圍︰32, 23, 33，年齡︰25，身高︰162.5 cm

13 陳曉彤

三圍︰33, 23½, 35½，年齡︰26，身高︰166 cm

14 陳怡名

三圍︰32, 21½, 33½，年齡︰26，身高︰162.5 cm

15 莊子璇

三圍︰33, 23, 35，年齡︰21，身高︰168.5 cm

16 郭珮文

三圍︰35, 23, 36，年齡︰22，身高︰168 cm

17 王敏慈

三圍︰33, 22½, 34，年齡︰21，身高︰169 cm

 

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