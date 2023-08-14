香港小姐2023｜王敏慈力谷上圍撼潘明璇胡睿涵 郭珮文長髮遮事業線(多圖)

《2023香港小姐競選》將於本月27日舉行，16位佳麗今日以泳裝示人， 大會安排她們穿上的泳衣是予人健康的款式，絕不性感，但亦難掩上圍豐滿的佳麗，當中包括6號胡睿涵、9號潘明璇與16號郭珮文，三人看上去仍然很有睇頭。亦有多位港姐谷到盡，包括3號鄧凱文、14號的陳怡名、15號的莊子璇及17號王敏慈，當中以王敏慈谷得最勁，絕不輸給潘明璇、胡睿涵及郭珮文三女。

郭珮 文繼續我行我素 郭珮文因其秀髮遮了事業線，在場傳媒著她撥一撥頭髮時，她只是作勢撥一撥，之後再未有理會在場記者要求，而且目無表情，繼續我行我素。另外，12號的梁晶晶全程表現緊張，擺甫士及笑容亦非常生硬。

莊子璇狂啪針退紅疹 早前自爆身上身紅疹而需留院的莊子璇，今日她身上的紅疹淡了不少，她表示醫生指她免疫力低兼壓力大引起，住院2日打了6、7支針令紅疹消退。她直言有壓力，但未有因為負面新聞特別受壓，而自己因為食藥搞到腳步浮浮及非常有倦意，今早也因為忘記帶藥，要家人急急送過來，但不擔心會影響其表現。 香港小姐2023泳裝逐個睇︰

1號吳詠婷 三圍︰33, 24½, 36½ ，年齡︰19，身高︰172.5cm

2號黃泳嘉 三圍︰33, 23, 34½ ，年齡︰22，身高︰169cm

3號 鄧凱文 三圍︰33, 24, 34 ，年齡︰23，身高︰166cm

4號 王怡然 三圍︰32, 22, 33 ，年齡︰21，身高︰164cm

5 號 梁倩淇 三圍︰32, 22, 33 ，年齡︰24，身高︰160cm

6 號 胡睿涵 三圍︰36, 25½, 36½ ，年齡︰18，身高︰175.5 cm

7 號 毛志琛 三圍︰32½, 23½, 35½，年齡︰27，身高︰172.5 cm

8 號 姜依宁 三圍︰32, 24, 36 ，年齡︰23，身高︰175cm

9 號 潘明璇 三圍︰34, 22½, 34 ，年齡︰24，身高︰165 cm

10 號 陳霈錤 三圍︰32, 23, 34½，年齡︰25，身高︰166 cm

12 號 梁晶晶 三圍︰32, 23, 33，年齡︰25，身高︰162.5 cm

13 號 陳曉彤 三圍︰33, 23½, 35½，年齡︰26，身高︰166 cm

14 號 陳怡名 三圍︰32, 21½, 33½，年齡︰26，身高︰162.5 cm

15 號 莊子璇 三圍︰33, 23, 35，年齡︰21，身高︰168.5 cm

16 號 郭珮文 三圍︰35, 23, 36，年齡︰22，身高︰168 cm