香港小姐2023｜相隔3年終於衝出香港拍外景 13年有佳麗抽中潮州唔開心

《2023香港小姐競選》總決賽於8月27日舉行，大會宣布17位佳麗將會出發到越南拍外景。這亦是無綫相隔3年再次安排港姐到海外拍攝，去年曾志偉有意安排一眾佳麗離開香港到日本拍攝，惟疫情最後改為到愉景灣staycation。

自1987年開始，康泰旅行社贊助每屆港姐都會安排出埠拍外景，首次出埠的地點是布吉，之後愈飛愈遠，去過瑞士、英國、法國、意大利、希臘、葡萄牙、美國，甚至非常肯雅等地。不過，有幾屆的地點較為特別，1998年是到香港赤鱲角機場拍攝，因為當年是赤鱲角機場開幕，不但在該處拍外景，更在機場舉行競選，意義頗大，當年的冠軍為向海嵐。