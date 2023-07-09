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娛樂
2023-07-09 20:43:58

香港小姐2023｜終極面試淘汰4位佳麗 曾志偉用ChatGPT出題搞喊參賽者

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今集將有4位準佳麗被淘汰！

無綫今晚(9)播出特備節目《2023香港小姐競選 終極面試》，22位晉級準佳麗將繼續接受總經理（節目內容營運）曾志偉率領的評審團嚴格考核，成員包括助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、籌委會統籌經理何小慧及籌委會形象監督陳惠英等，今集將有4名參賽者會被淘汰，成功晉級的準佳麗將會出發越南拍攝外景。

今集的Q&A問題係來自ChatGPT。

志偉笑佳麗答非所問

22位準佳麗率先接受口才挑戰，由於今屆加入AI元素，除考驗準佳麗的問題全來自ChatGPT外，為2023香港小姐擔任競選項目顧問的大數據專家車品覺，亦會在節目中分享使用ChatGPT心得。由ChatGPT得出的問題包括：「如果你有一百個檸檬，你會點做？」、「如果外星人嚟到地球，你會點樣同佢解釋地球人嘅自拍文化？」、「如果當選港姐冠軍可以成為超級英雄，超能力係可以長時間張開對眼，你會點運用呢種能力拯救地球？」、「如何向外國人推介絲襪奶茶？」等，有準佳麗急智十足答得有紋有路，但亦有人被指答非所問，志偉笑言：「好犀利，佢可以完全答咗另外一樣嘢！」

評審團有陳惠英（左起）、樂易玲、曾志偉、何小慧。

林盛斌搞喊黃泳嘉

除口才挑戰，22位準佳麗還接受了口才、化妝及Catwalk訓練。口才訓練由師姐馮盈盈及林盛斌（Bob）擔任導師，當阿Bob邀請黃泳嘉做示範時，她竟突然緊張淚崩，令其他準佳麗亦被感染喊埋一份，現場即時變成淚海，一班準佳麗摟作一團互相安慰。化妝訓練則由有「大哥賢」之稱的著名化妝師雷淑賢擔任導師，大哥賢一出場就霸氣十足，更下令準佳麗拆掉假眼睫毛，她說：「好似『葵花寶典』咁，搶晒你個樣，唔係長同密就係靚！」

Bob同馮盈盈擔任口才導師。

黃泳嘉緊張淚崩。

著名化妝師雷淑賢擔任導師，更下令準佳麗拆掉假眼睫毛。

陳嘉容鬧爆佳麗遲到

Catwalk訓練則由名模陳嘉容擔任導師，嘉容對一班準佳麗極為嚴格，其中鄧凱文表現不合格行到「操兵咁款」，遭嘉容下令行到合格為止，嘉容更爆出一句：「記唔記腳踭落地先呀，我最後一次講架喇，落選唔關我事！」訓練期間發生小插曲，郭珮文因遲到激嬲嘉容，嘉容不客氣謂：「你又遲到喎，點解唔早啲出門口呀？」完成以上三個訓練後，22位準佳麗接受終極考驗決定邊個眾望所歸、有得留低！

陳嘉容擔任儀態Catwalk導師，她是一位魔鬼教練，對一班準佳麗絕不心軟。

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