香港小姐2023｜終極面試淘汰4位佳麗 曾志偉用ChatGPT出題搞喊參賽者

無綫今晚(9日)播出特備節目《2023香港小姐競選 終極面試》，22位晉級準佳麗將繼續接受總經理（節目內容營運）曾志偉率領的評審團嚴格考核，成員包括助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、籌委會統籌經理何小慧及籌委會形象監督陳惠英等，今集將有4名參賽者會被淘汰，成功晉級的準佳麗將會出發越南拍攝外景。

志偉笑佳麗答非所問 22位準佳麗率先接受口才挑戰，由於今屆加入AI元素，除考驗準佳麗的問題全來自ChatGPT外，為2023香港小姐擔任競選項目顧問的大數據專家車品覺，亦會在節目中分享使用ChatGPT心得。由ChatGPT得出的問題包括：「如果你有一百個檸檬，你會點做？」、「如果外星人嚟到地球，你會點樣同佢解釋地球人嘅自拍文化？」、「如果當選港姐冠軍可以成為超級英雄，超能力係可以長時間張開對眼，你會點運用呢種能力拯救地球？」、「如何向外國人推介絲襪奶茶？」等，有準佳麗急智十足答得有紋有路，但亦有人被指答非所問，志偉笑言：「好犀利，佢可以完全答咗另外一樣嘢！」

林盛斌搞喊黃泳嘉 除口才挑戰，22位準佳麗還接受了口才、化妝及Catwalk訓練。口才訓練由師姐馮盈盈及林盛斌（Bob）擔任導師，當阿Bob邀請黃泳嘉做示範時，她竟突然緊張淚崩，令其他準佳麗亦被感染喊埋一份，現場即時變成淚海，一班準佳麗摟作一團互相安慰。化妝訓練則由有「大哥賢」之稱的著名化妝師雷淑賢擔任導師，大哥賢一出場就霸氣十足，更下令準佳麗拆掉假眼睫毛，她說：「好似『葵花寶典』咁，搶晒你個樣，唔係長同密就係靚！」