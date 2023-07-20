香港小姐2023｜譚俊彥讚陳霈錤有氣質 胡定欣指莊子璇似劉佩玥

《2023香港小姐競選》16位佳麗現身在越南峴港及會安拍攝外景。昨晚16位佳麗先後以四個不同造型亮相在度假區內宴會廳舉行的《2023香港小姐閃耀越南晚宴》，為8月27日晚舉行的《2023香港小姐競選決賽》先作熱身，晚宴司儀為麥美恩及黎諾懿，表演嘉賓則為譚俊彥及胡定欣。

唱越南文《越難越愛》

16位佳麗先後以中式旗袍、鮮艷晚裝、casual wear及越南民族服裝亮相，並分別向現場來自東南亞不同地區的賓客作自我介紹、推介香港特色文化，兼獻上勁歌熱舞與及以越南文獻唱《越難越愛》。

在推介香港特色文化環節，以郭珮文表現最為搞笑。負責推廣港式奶茶的她，被問到會以甚麼代替花奶或煉奶時，郭珮文轉數甚快地回答是雪糕，當再被追問「熱奶茶又點搞」時，她亦九秒九笑指可叮熱雪糕，惹來全場拍手大笑。至於選擇推介廟街及廟街特色文化的莊子璇，全晚表現淡定又大方，結果先拔頭籌獲得當地賓客喜愛及肯定、榮膺「越南越愛香港小姐」，就連胡定欣，亦對她讚不絕口。