香港小姐2023｜郭珮文自揭有社恐懼 莊子璇原來私下係宅女

《2023香港小姐競選》16位佳麗與黎諾懿、謝嘉怡及梁凱晴早前發前往越南峴港及會安拍攝外景，並製作成特備節目《2023香港小姐競選 Hello Miss Hong Kong@越南》於周六（5日）晚九點翡翠台播出。節目除了有16位佳麗拍攝的靚靚MV及Profile相，還有團隊戰、《2023香港小姐閃耀越南晚宴》個人戰、及盡訴心中情的Fine Dining及營火會等。

三大熱門莊子璇（Hilary）、郭珮文（Juliana）及王敏慈（Lovelle）表現繼續亮眼，在團隊戰中擔任溝通橋樑的Hilary，直認重視團隊合作精神，但卻指自己私下是宅女，Hilary說：「即係日日喺屋企打機同煲劇」，並笑言希望是次參選能像平時打機一樣Keep住升呢。在晚宴中先拔頭籌贏得「越南越愛香港小姐」的她，台上表現亦會於節目中曝光，當大會司儀黎諾懿化身「睇相佬」，並衰衰地指Hilary「零勝算」時，Hilary不怒反笑淡定回應，並一度賣萌扁嘴，贏得全場掌聲。

五、六歲已開始學古箏的Lovelle，原來小學五年級已考獲十級，而她在越南之旅亦大展所長，以純熟「古箏手」一彈驚人、引爆人潮，堪稱團隊最終獲勝功臣。另Juliana在團隊戰中憑藉自身經驗給出不少寶貴建議，與遊客互動時亦表現自然，但原來Juliana本身有輕微社交恐懼，並坦言面對人潮時一度感到慌張：「當發現啲人愈嚟愈多，我唔知點handle。」

除三大熱門，王怡然（Lynn）及姜依宁（Jenny）亦十分搶焦。Lynn晚宴時盡展其精靈面，黎諾懿問她會將介紹的風車送給台下哪一位時，她即甜笑望著樂易玲謂：「我送畀樂小姐，因為樂小姐喺第一輪面試度揀我出嚟，而我參選又一路都好順利……」氹得樂小姐笑逐顏開。

另Lynn在團隊戰分組時，又自嘲是隊中唯一不是擁有「D級」身材佳麗、故才被選中做隊長，十分幽默。Jenny則因為人大愛，成功吸獲大量友誼，在最後以「感激」為主題的營火晚會中，Jenny總共獲得四名佳麗表達感激之情，當中以陳霈錤Hera最為激動，Hera淚眼感激Jenny：「真係好多謝你，我知道我跳舞真係好差，但你係第一個主動教我嘅人，我哋都要對自己有自信……」