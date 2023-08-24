香港小姐2023｜陳百祥透視泳褲look勁過AI司儀　主持03年港姐被指嚇走30萬觀眾

今年TVB為2023年度香港小姐決賽加入嘅新元素，就係推出首位以AI創造嘅司儀Evelyn陳婉嫣。TVB聲稱係透過綜合過往50年嘅港姐冠軍參賽片段作為參考指標，從而創造出Evelyn。據講呢位AI司儀名字嘅由來，都係根據歷屆港姐冠軍嘅中文及英文名字資料所生成，而意思就係聰明又迷人。至於姓陳，就係因為歷屆港姐冠軍中姓「陳」嘅比例最高，一共有6位。

當年香港小姐決賽平均收視得26點

Evelyn表現如何，星期日就知。但係正好20年前，身為司儀嘅陳百祥以一身造型搶盡風頭，你未必記得2003年港姐冠軍係邊個，但一定記得當年叻哥個泳褲look。

2003年港姐決賽由陳百祥、曾志偉及鄭中基做司儀，該屆決賽為催谷收視，佳麗一晚要五度以泳衣出場，就連3位司儀都要水着示人。曾志偉同鄭中基以沙灘裝及潛水衣上台，而向來造型必爆嘅叻哥，就以透視魚網衫內襯三角泳褲，成功突圍而出。不過當晚港姐決賽平均收視得26點，比起前一年（2002年）港姐決賽下跌5個百分點，當時有傳媒話係「阿叻嚇走30萬觀眾」。