香港小姐2023｜首AI港姐司儀陳婉嫣Evelyn 點解姓陳你又估唔估到？

《2023香港小姐競選》決賽將於本周日（27日）隆重舉行，16位佳麗已經全力備戰，務求以最佳狀態示人。今年TVB實行搞搞新意思，將人工智能（AI）元素融入選美盛事，以AI透過綜合過往50年嘅港姐冠軍的參賽片段，生成史上第一位AI港姐司儀。

香港小姐2023｜根據歷屆港姐冠軍生成AI

TVB安排16名佳麗，分別係1 號吳詠婷（Anna）、2 號黃泳嘉（Jessica）、3 號鄧凱文（Eris）、4 號王怡然（Lynn）、5 號梁倩淇（Debbie）、6 號胡睿涵（Hanna）、7 號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9 號潘明璇（Michelle）、10 號陳霈錤（Hera）、12 號梁晶晶（Nicole）、13 號陳曉彤（Cindy）、14 號陳怡名（Zora）、15 號莊子璇（Hilary）、16 號郭珮文（Juliana）及 17 號王敏慈（Lovelle），與一眾決賽當晚評判正式會面。

除此之外，大會仲宣佈有新搞作，就係將人工智能（AI）元素融入選美盛事，誠意邀請大數據專家車品覺先生擔任今次嘅AI項目顧問，AI透過綜合過往50年嘅港姐港姐冠軍的參賽片段作為參考指標，生成史上第一位AI港姐司儀陳婉嫣（Evelyn）。據講呢位AI港姐司儀名字嘅由來，都係根據歷屆港姐冠軍嘅中文及英文名字資料所生成，而意思就係聰明又迷人。至於點解Evelyn姓陳？原因係喺歷屆港姐冠軍中姓「陳」嘅比例最高，一共有6位。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈