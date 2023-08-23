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娛樂
2023-08-23 10:33:09

香港小姐2023｜首AI港姐司儀陳婉嫣Evelyn 點解姓陳你又估唔估到？

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香港小姐2023｜首AI港姐司儀陳婉嫣Evelyn 點解姓陳你又估唔估到？

香港小姐2023｜首AI港姐司儀陳婉嫣Evelyn 點解姓陳你又估唔估到？

《2023香港小姐競選》決賽將於本周日（27日）隆重舉行，16位佳麗已經全力備戰，務求以最佳狀態示人。今年TVB實行搞搞新意思，將人工智能（AI）元素融入選美盛事，以AI透過綜合過往50年嘅港姐冠軍的參賽片段，生成史上第一位AI港姐司儀。

香港小姐2023｜港姐佳麗會晤決賽評判，AI港姐司儀陳婉嫣Evelyn首亮相（直播截圖） 香港小姐2023｜港姐佳麗會晤決賽評判，AI港姐司儀陳婉嫣Evelyn首亮相（直播截圖） 香港小姐2023｜港姐佳麗會晤決賽評判，AI港姐司儀陳婉嫣Evelyn首亮相（直播截圖） 香港小姐2023｜港姐佳麗會晤決賽評判，AI港姐司儀陳婉嫣Evelyn首亮相（直播截圖） 香港小姐2023｜港姐佳麗會晤決賽評判，AI港姐司儀陳婉嫣Evelyn首亮相（直播截圖）

香港小姐2023｜根據歷屆港姐冠軍生成AI

TVB安排16名佳麗，分別係1 號吳詠婷（Anna）、2 號黃泳嘉（Jessica）、3 號鄧凱文（Eris）、4 號王怡然（Lynn）、5 號梁倩淇（Debbie）、6 號胡睿涵（Hanna）、7 號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9 號潘明璇（Michelle）、10 號陳霈錤（Hera）、12 號梁晶晶（Nicole）、13 號陳曉彤（Cindy）、14 號陳怡名（Zora）、15 號莊子璇（Hilary）、16 號郭珮文（Juliana）及 17 號王敏慈（Lovelle），與一眾決賽當晚評判正式會面。

除此之外，大會仲宣佈有新搞作，就係將人工智能（AI）元素融入選美盛事，誠意邀請大數據專家車品覺先生擔任今次嘅AI項目顧問，AI透過綜合過往50年嘅港姐港姐冠軍的參賽片段作為參考指標，生成史上第一位AI港姐司儀陳婉嫣（Evelyn）。據講呢位AI港姐司儀名字嘅由來，都係根據歷屆港姐冠軍嘅中文及英文名字資料所生成，而意思就係聰明又迷人。至於點解Evelyn姓陳？原因係喺歷屆港姐冠軍中姓「陳」嘅比例最高，一共有6位。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

香港小姐2023｜最有睇頭的3位佳麗︰(左起)16號郭珮文、9號潘明璇與6號胡睿涵。(陳奕釗攝) 香港小姐2023｜三位最上鏡的佳麗︰(左起)17號王敏慈、10號陳霈錤及4號王怡然。(陳奕釗攝) 香港小姐2023｜1號吳詠婷 三圍︰33, 24½, 36½ ，年齡︰19，體重︰60公斤，身高︰172.5cm 香港小姐2023｜2號黃泳嘉 三圍︰33, 23, 34½ ，年齡︰22，身高︰169cm 香港小姐2023｜3號 鄧凱文 三圍︰33, 24, 34 ，年齡︰23，身高︰166cm 香港小姐2023｜4號 王怡然 三圍︰32, 22, 33 ，年齡︰21，身高︰164cm 香港小姐2023｜5號 梁倩淇 三圍︰32, 22, 33 ，年齡︰24，身高︰160cm 香港小姐2023｜6號 胡睿涵 三圍︰36, 25½, 36½ ，年齡︰18，身高︰175.5 cm 香港小姐2023｜7號 毛志琛 三圍︰32½, 23½, 35½，年齡︰27，身高︰172.5 cm 香港小姐2023｜13號 陳曉彤 三圍︰33, 23½, 35½，年齡︰26，身高︰166 cm 香港小姐2023｜12號 梁晶晶 三圍︰32, 23, 33，年齡︰25，身高︰162.5 cm 香港小姐2023｜10號 陳霈錤 三圍︰32, 23, 34½，年齡︰25，身高︰166 cm 香港小姐2023｜9號 潘明璇 三圍︰34, 22½, 34 ，年齡︰24，身高︰165 cm 香港小姐2023｜8號 姜依宁 三圍︰32, 24, 36 ，年齡︰23，身高︰175cm 香港小姐2023｜14號 陳怡名 三圍︰32, 21½, 33½，年齡︰26，身高︰162.5 cm 香港小姐2023｜16號 郭珮文 三圍︰35, 23, 36，年齡︰22，身高︰168 cm 香港小姐2023｜17號 王敏慈 三圍︰33, 22½, 34，年齡︰21，身高︰169 cm
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