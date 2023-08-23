香港小姐2023｜黃泳嘉牧童笛才藝表演被指還原鐵達尼號meme：終於知道鐵達尼號為何沉了

不過最令網民睇到目定口呆嘅必然係2號黃泳嘉幾乎全走音嘅牧童笛吹奏表演，有網民就狠批佢準備不足，表演衰過小學生。黃泳嘉以牧童笛吹奏電影《鐵達尼號Titanic》主題曲《My Heart Will Go On》，雖然有甜美外貌，但都救唔到佢全程走音嘅演出，網民笑言黃泳嘉成功還原鐵達尼號meme

有網民就批評佢吹得極差，連左右手指法都掉轉咗：「請問可不可以先查好指法表」、「小學生都吹得好過佢，而且好多吹錯音」、「終於知道鐵達尼號為何沉了」、「完全感受到當時鐵達尼號弦斷曲終人散盡嘅氣氛」、「我以為係惡搞，睇真d好似唔係」、「我小學三年班吹成咁我miss唔會畀我合格」、「鐵達尼號再次沉沒」、「啲音撞上了冰山」等等。不過，影片為黃泳嘉帶嚟極多討論度，相比其他佳麗，其點擊率更加跑贏幾倍有多，截至21日下午9時已經有50.5萬點擊。

王敏慈表演古箏跳埋舞超自信

至於第二點擊率高嘅佳麗已經係7.4萬嘅17號王敏慈，細細個古箏級別已達十級嘅佢當然表演返古箏，除咗手指快如閃電，不時用上凌厲眼神望向鏡頭，展示自信一面，其表演更加入埋舞蹈，柔軟度驚人，包括有近乎180度拗腰動作、金雞獨立及一字馬動作，網民紛紛留言大讚：「個人最鍾意飛扇動作同個眼眼神，TVB攞張約出黎簽左先啦」、「壓倒性勝利」、「這才叫上才藝嘛，好厲害」、「六指琴魔」等等。

其餘表演舞嘅分別有3號鄧凱文、5號梁倩淇、9號潘明璇、8號姜依宁，潘明璇以中國傳統特色敦煌舞會友，不過就被批評跳舞無力、鄧凱文帶嚟性感椅子舞、梁倩淇（Debbie）表演中國舞及滾軸蹓冰，以及姜依宁跟隨節奏跳出動感舞姿。至於大熱佳麗莊子璇就以學生Look登場跳唱 《心急人上》，不過被指似參加校園歌唱比賽；16號郭珮文就演唱王菲嘅《開到荼靡》，有網民指佢把聲底好有特色，亦有網民話覺得有吳君如感覺。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈