香港小姐2023｜黃泳嘉自爆係「Single Mom」 本尊認朋友都叫佢做媽咪

《2023香港小姐競選》16位佳麗在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景。是次拍攝無綫娛樂新聞台派出主持王鎮泉（泉叔）全程直擊，精彩片段將於每晚七點及九點的《娛樂新聞報道》，及晚上11點的《娛樂頭條》內播出。
第四日外景行程緊密，16位佳麗除在下塌酒店打高爾夫球外，還到了當地特色景點稻田及磚房進行拍攝，穿長裙上陣的佳麗，在稻田美景及磚屋中大擺型格甫
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黃泳嘉︰個個都話我係媽咪
在社交網自我介紹中自稱「Single Mom」惹揣測的2號黃泳嘉（Jessica），則首度在娛樂新聞台首度開腔回應事件：「我唔知廣東話有冇呢句說話，我嗰時喺加拿大有樣嘢叫Mom Friend，通常指好鍾意照顧人嘅朋友。我喺加拿大嗰時住寄宿學校，我係好照顧啲同學，佢哋個個都話我係媽咪，呢個（自我介紹）只係Inside Joke。」Jessica還自爆自己的手袋是百寶袋：「我會帶好多食物、膠布、紙巾、毛巾等等咩都有，如果有人有嘢要，我一定有喺手，所以好似媽咪咁。」
另無綫官網上周一開始進行的《 2023香港小姐競選 》「你最Like的心水佳麗」投票活動，今午公布首周投票結果，暫時頭五名依次為17號王敏慈（Lovelle）、16號郭珮文（Juliana）、13號陳曉彤（Cindy）、15號莊子璇（Hilary）及12號梁晶晶（Nicole）。