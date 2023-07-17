香港小姐2023｜黎諾懿獲讚Funny又貼心 大呻佳麗英文名好難讀(多圖)

《2023香港小姐競選》16位佳麗在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景，入住會安南岸綜合度假區及哥爾夫球俱樂部，兼於酒店靚景進行拍攝。
呻佳麗英文名太艱深
是次外景拍攝特別之處，是除了密集性相處令佳麗變得更Close，黎諾懿對佳麗的貼心照顧，亦令佳麗多了共同話題。15號莊子璇（Hilary）透露，對於黎諾懿真人與鏡頭前一樣搞笑大感驚喜：「佢成日講爛Gag，都幾搞笑，同埋叫我哋叫佢做諾仔。」3號鄧凱文（Eris）及Viktoria等則輪流大爆黎諾懿暖心行為，Eris說：「佢好照顧佳麗，好似我跳舞好差，佢會鼓勵我要有自信。」Viktoria說：「我有過敏，佢就叫我問佢女助手拎藥，叫女助手幫我搽。」
除了貼心，第一天拍攝便記熟所有佳麗中、英文名字的諾懿更獲封「記憶小王子」，對此他笑言有秘訣，並「撒嬌」指今屆佳麗英文名太艱深：「其實我記得晒係靠出貓不斷問人架咋，難記嘅名我都交晒畀梁凱晴，我人生最怕記資訊嘢同人名。同埋佳麗啲英文名好深，又Zora、又Eris、又 Lovelle，我平時叫開Mary咋嘛。」
佳麗鬥晒語言天分
在第三日外景拍攝，16位佳麗分成四組、於傍晚開始聚集於會安古城進行「人氣競賽」，透過送出特色香港食物、飲品、印有香港地標的Tee恤及廣東歌，將香港文化宣揚至越南。四組佳麗一大早已為傍晚的人氣競賽作準備，當中「Busking」小組即時為獻唱歌曲編曲及排練簡單舞步，並派出王敏慈彈古箏作為組別特別武器；至於「HK Tee」除了透過畫畫比賽，找出了組內「美術擔當」郭珮文為Tee恤進行繪圖外，更揀選了青馬大橋及IFC四大別具香港特色的地標畫進Tee內，別具心思。16位佳麗連休息期間也沒有躲懶，個個埋頭苦練越南話，希望透過語言讓越南人認識更多香港文化。
王敏慈琴藝贏盡焦點
到了正式競賽，四組佳麗「人氣逼人」，每個攤位均擠滿人潮，除了當地人，還有來自韓國、日本、西班牙、德國、英國及香港多個地方的旅客；一眾佳麗除大晒流利英語、普通語、廣東話及「有限度」越南話外，還有西班牙文等不同語言，完全符合國際親善大使條件。
四組之中，以Busking小組氣氛最為熱鬧，先後獻唱《甜蜜蜜》、《眼淺》、《上海灘》、《初戀》等不同經典歌曲的Busking小組，吸引大量人潮圍觀兼拿出手機拍片之餘，更有圍觀者自薦加入演唱。表演期間，王敏慈除憑一手好琴藝贏盡焦點，獻唱《甜蜜蜜》時聲線更有幾分鄧麗君影子，歌喉不俗。莊子璇則是小組的「氣氛擔當」，零怯場的她表演期間keep住與現場觀眾溝通互動，成功炒熱氣氛。