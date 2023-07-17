香港小姐2023｜黎諾懿獲讚Funny又貼心 大呻佳麗英文名好難讀(多圖)

《2023香港小姐競選》16位佳麗在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景，入住會安南岸綜合度假區及哥爾夫球俱樂部，兼於酒店靚景進行拍攝。

呻佳麗英文名太艱深

是次外景拍攝特別之處，是除了密集性相處令佳麗變得更Close，黎諾懿對佳麗的貼心照顧，亦令佳麗多了共同話題。15號莊子璇（Hilary）透露，對於黎諾懿真人與鏡頭前一樣搞笑大感驚喜：「佢成日講爛Gag，都幾搞笑，同埋叫我哋叫佢做諾仔。」3號鄧凱文（Eris）及Viktoria等則輪流大爆黎諾懿暖心行為，Eris說：「佢好照顧佳麗，好似我跳舞好差，佢會鼓勵我要有自信。」Viktoria說：「我有過敏，佢就叫我問佢女助手拎藥，叫女助手幫我搽。」

除了貼心，第一天拍攝便記熟所有佳麗中、英文名字的諾懿更獲封「記憶小王子」，對此他笑言有秘訣，並「撒嬌」指今屆佳麗英文名太艱深：「其實我記得晒係靠出貓不斷問人架咋，難記嘅名我都交晒畀梁凱晴，我人生最怕記資訊嘢同人名。同埋佳麗啲英文名好深，又Zora、又Eris、又 Lovelle，我平時叫開Mary咋嘛。」