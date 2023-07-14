香港小姐2023｜16位佳麗越南拍外景 15號莊子璇帶半喼零食減壓

《2023香港小姐競選》16位佳麗，昨日在嘉賓主持黎諾懿，及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，一早出發前往越南峴港及會安拍攝外景，入住Hoiana Resort and Golf會安南岸綜合渡假區及哥爾夫球俱樂部之餘，更會於酒店靚景進行拍攝。而11號周婷（Jennifer）則因事缺席外景拍攝。

16位佳麗抵達越南後，即馬不停蹄，除了走訪越南著名景點拍MV、影靚相及進行大會計委派的各項任務外，每晚還要接受連串專業訓練，當中包括學習越南話，及每位佳麗均表示難度系數甚高的Catwalk訓練。其實越南話課堂是製作組專誠安排的環節，因為是次16位佳麗飛赴越南除了進行外景拍攝，更肩負起準港姐責任宣揚香港文化；製作組將透過外景節目中的獨立任務，讓佳麗親力親為將香港飲食及衣著等不同文化帶往越南；為了令佳麗同時能感受越南文化，製作組安排的大部份任務均融入了當地特有文化特色，別具心思。而是次拍攝，無綫娛樂新聞台派出主持王鎮泉（泉叔）全程直擊，精彩片段將於每晚七點及九點的《娛樂新聞報道》，及晚上11點的《娛樂頭條》內播出；今晚更會獨家直擊一眾佳麗搭飛機花絮。