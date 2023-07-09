香港小姐2023｜18位佳麗終極出爐 6位大熱全部入圍飛越南拍外景(多圖)

無綫特備節目《2023香港小姐競選 終極面試》今晚播出之後，18位佳麗的名單亦隨即出爐，6位大熱門︰王怡然（Lynn）、王敏慈（Lovelle）、賀怡雯（Lea）、莊子璇（Hilary）、潘明璇（Michelle）和郭珮文（Juliana）均成功晉級。入圍的佳麗將於本月出發到越南拍外景。

無綫亦隨即公布投票詳情，網民可以參加名為「一見鍾意佳麗」的限時投票活動，到指定的網站投選合眼緣心水佳麗。投票活動將於明日（10日）下午3點截止，投票結果則於同日舉行的港姐記者會「《2023香港小姐競選》候選佳麗首晤新聞界」中公布，候選佳麗會即場進行編號抽籤，而無綫娛樂新聞台官方YouTube屆時將進行網上直播。

至7月10日，大熱的賀怡雯（Lea）宣布退選