香港小姐2023｜4位司儀表現網民唔收貨 佳麗與AI生成「老人版自己」對話好恐怖 網民：好彩無AI阿婆泳裝

4位司儀表現網民唔收貨 佳麗與AI生成「老人版自己」對話好恐怖。

香港小姐2023決賽｜4位司儀表現網民唔收貨 佳麗與AI生成「老人版自己」對話好恐怖 網民：好彩無AI阿婆泳裝 TVB年度盛事《2023香港小姐競選決賽》喺噚晚（27日）圓滿結束，16位佳麗為求脫穎而出都喺台上努力表現自己，結果由15號莊子璇成為冠軍，而亞軍及季軍就分別由4號王怡然及17號王敏慈奪得。睇完成個騷之後，網民們都有唔少意見，而家就同大家睇下啦！

香港小姐2023｜4位司儀表現唔收貨 大會今次搵嚟4位愛妻號小生陳展鵬、陳山聰、陳豪及蕭正楠擔任司儀，雖然呢個陣容充滿新鮮感，不過佢哋嘅表現認真麻麻，除咗頻食螺絲之外，同時亦未能帶動氣氛，唔少網民都紛紛留言話睇到好尷尬及直指佢哋表現差，例如「福祿壽主持仲好過呢四位啦」、「煎Pan講台詞好老尷」、「4個mc好生硬」、「班司儀真係唔識把握節奏聲量, 宣布入圍一啲緊張氣氛都無」、「有冇人開始掛住叻哥」、「司儀表現比佳麗差」、「好尷尬 收聲啦」、「四條友講野悶到 講啲野同班女啲對答無關係既」、「唔好意思，啲主持講嘢好尷尬」及「番（返）去拍戲啦」等等。相反，去到泳裝環節就由麥美恩及C君擔任司儀，10強佳麗穿上三點式泳衣出場回答司儀提問，唔少網民就認為佢哋表現比4位司儀好：「mayanne同c君做司儀好睇好多」、「即刻生猛返 Mayanne」、「聽到麥美恩把聲舒服哂」、「成個氛圍upgrade咗，把聲又響亮左嗰四條友係到食泥咁」、「c君mayanne幫到盡」、「C君同美恩兜得好好 人地港姐答一句, 又唔知佢答乜 佢地可以兜到好靚」及「Mayan頂住啲疹都仲表現得好過4條盲柄」等等。

香港小姐2023｜佳麗鄉音太勁 今屆嘅《香港小姐競選》有唔少佳麗都不擅廣東話，網民們都留言表示冇字幕聽唔明佢哋講咩，仲直言問係唔係選緊鄉音小姐：「無人聽得明」、「譚仔呀姐」、「有無字幕」、「個個都有鄉音」、「國語的佳麗～我要廣東話翻譯員」、「冇字幕點聽」、「可以出字幕ma 聽唔到14號講咩」、「4號啲口音」、「點解咁多個講野都唔正?」、「真係名副其實係鄉港小姐」、「估唔到依家香港小姐出黎果幾件都係煲冬瓜。。。。。真可悲」、「問你死未 4個得一個廣東話正」及「15今年辛苦d，搭住三個講唔正既出席活動。」等等。 佳麗同AI生成「老人版自己」對話好恐怖 今年嘅《香港小姐競選》以AI主題貫穿，除咗有史上首位AI港姐司儀之外，仲加入咗唔少AI元素，例如歷屆得獎佳麗生成AI港姐、AI生成對答問題及佳麗與AI生成「老人版自己」對話等等，不過網民就認為TVB玩AI玩到走火入魔，因為佳麗與AI生成「老人版自己」展開對話，不過呢班AI老佳麗均搵嚟配音員配音，更講到自己嘅職業，不過網民就認為呢一part好膠及有欠違和感，例如「好膠」、「鬼節咩」、「農曆7月...玩呢味野」、「好心咪搞到咁核突」、「我想睇女 點解會有呀婆」、「個下身應該係真人黎 key個ai頭落去」、「AI未普及已經比cctvb全面膠化」、「呢part真係好無聊」、「邊有選美比賽會走去老化自己啲佳麗」、「算唔算玩爛AI」、「依part究竟發生咩事。」、「選美拼d老人，大煞風景，不切題」及「好彩無AI阿婆泳裝」等等。