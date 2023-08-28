香港小姐2023｜4位港姐僅得冠軍講廣東話較好 佳麗約埋打邊爐冇預莊子璇？

《2023香港小姐競選》4位得主當中，僅得冠軍的莊子璇能說流利廣東話，亞軍王怡然、季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁均是廣東話不靈光。其後4位得獎者與家人朋友接受大會訪問時，莊子璇的家人因為說話帶有鄉音，有網民直言莊子璇說話有時出現怪怪的口音，可能是因為與家人的說話有鄉音有關。王怡然、王敏慈受訪時表示自己日後會好好練好廣東話，並謂自參賽以來，一直努力練習，如今大家至少也會聽得明她們在說甚麼。

莊子璇被佳麗杯葛？

另外，冠軍莊子璇一直被是雙面人及是非港姐，不少人關注她是否如傳聞中被杯葛。惟昨晚當莊子璇登上寶座時，也有數位佳麗送上擁抱，包括有3號鄧凱文、9號潘明璇、10號 陳霈錤及16號郭珮文，而王敏慈則獲最多佳麗上前祝賀。

不過，莊子璇與其餘3位得嫩港姐在比賽結束後，接受大會直播訪問，主持人先後以廣東話及普通話問到4位在比賽之後，最想做甚麼時，姜依宁說︰「我哋一齊講吖！」並跟王敏慈及王怡然異口同聲說︰「打邊爐！」惟獨莊子璇一面尷尬的笑。