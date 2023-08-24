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娛樂
2023-08-24 21:50:22

香港小姐2023｜4大「愛妻號」合體任司儀 曾志偉傳授三字錦囊：著靚啲！

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陳展鵬、陳豪、陳山聰及蕭正楠將會擔任司儀。

2023香港小姐競選》將於周日（27日）晚進行決賽，16位佳麗連日來積極備戰，勢以最佳姿態踏上港姐決賽舞台，競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐及友誼小姐榮銜。

每年港姐司儀陣容均是各界關注焦點之一，今年打破傳統將人工智能（AI）融入選美盛事的大會，繼早前公布其中一名大會司儀由史上首位AI港姐司儀陳婉嫣（Evelyn）擔任外，今日再公布及落實另外四名大會司儀陣容，分別為陳豪（阿Mo）、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠，配搭陳婉嫣組成「四陳一蕭」超新鮮陣容。由於「三陳一蕭」都是大忙人，單是度期夾司儀稿及綵排已遇上不少困難，最終四人昨晚（23日）終抽出空檔坐定定、聚首電視城聽Briefing兼進行首次對稿。

他們開會時而認真，時而有講有笑。

由於四子均是為港姐獻出第一次做大騷司儀，故對稿期間，已經大為緊張，單是照稿讀都不停食螺絲，笑料百出！而抱恙中的總經理曾志偉養病期間仍心繫公司大小事，得知四人昨晚對稿，故突擊透過Zoom跟四子打氣，令四子大為驚喜！曾生不但跟四人分享做港姐主持技巧，更大派定心丸，安慰四人「稿嘅嘢唔重要」，更拋出三字錦囊，叫四子當晚最重要就係：「著靚啲！」

曾志偉打氣期間笑言由於有感過往港姐大會司儀大多「甩皮甩骨」，故今年花了不少心思及時間挑選司儀「顏值度」，最後終鎖定被熱捧為全公司最型最正的「愛妻組合」阿Mo、展鵬、山聰及阿蕭，才可襯番今年水準被看高一線的16位佳麗，更可為當晚畫面增添可觀性及平衡感。四子聽畢總經理教路後，甫完成對稿工作即對當晚衣著議論紛紛，更笑言接下來的頭號任務是搵靚衫！

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