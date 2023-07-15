香港小姐2023｜8號姜依宁壓力大爆喊 感激13號陳曉彤陪伴及安慰

《2023香港小姐競選》16位佳麗，日前在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景。 第二日外景拍攝，16位佳麗身穿仙氣白裙，前往被列為世界文化遺產的美山聖地拍攝MV。經過連日來密集式訓練，16位佳麗除了擺甫及跳舞愈見有板有眼，無論鏡頭背後多熱多累，只要一見到鏡頭即能九秒九綻放甜美笑容；而經過連日來「朝見口、晚見面」，佳麗間感情明顯升溫，不用埋位時眾人Keep住雞啄唔斷兼有講有笑。

感覺較為害羞的8號姜依宁，與13號陳曉彤及15號莊子璇接受訪問時，被踢爆前一晚排舞時因壓力大爆喊，對此姜依宁解釋：「我覺得自己做得唔夠好，笑容唔夠，要更加努力。」並感謝身旁兩位好友及戰友全程陪伴及打氣，才令自己馬上破涕為笑。三人又指現在已變成「笑容專員」，無論是大會鏡頭或工作人員手機，只要一對著自己便能擠出燦爛笑容。