香港小姐2023｜9號潘明璇上圍兩年內離奇升級 19年參選華姐鼻樑扁樣貌大不同

《香港小姐競選2023》9號潘明璇被前度男友爆料，除了指她虛報學歷及工作背景之外，最引人注意莫過於是指女方整容。根據男子提供的資料，他與潘明璇拍拖兩年，而且在他的IG及YouTube均可找到潘明璇的踪影。另外，該名男士稱跟女方去年分手後，過去一年曾經想過自殺，加上女方出軌又說謊，令他大受打擊。他又指女方為追求名利，把他捲入其中，估計他所指的是潘明璇因為要參選港姐而決定和他分手。

翻看男方的IG，他於2021年7月公開潘明璇女友身份，其後不時分享二人的生活照，當中包括一齊健身的影片。二人於21年到泰國旅行時，潘明璇的上圍平平無奇，與現在「波濤凶湧」形成強烈對比。此外，他們的合照亦見到女方鼻樑近眉心的位置出現疤痕，潘明璇的樣貌也愈來愈精緻。

19年選華姐

潘明璇於香港出世，母親是香港人，父親是新加坡人，18年她參加《2018新加坡小姐選美大賽》並獲得「新加坡華裔小姐」獎項，翌年代表新加坡來港參加《2019國際中華小姐》，當時她自言體重曾高達80公斤被人嘲笑，因此決定努力運動，並在一年內成功減掉30公斤，當年她參選時的體重為47公斤，上圍是33吋，與她一齊參選的香港代表為陳曉華。當時她接受《娛樂新聞台》訪問稱，對自己的眼睛及笑容最滿意。

根據無綫提供的資料，潘明璇的提名人是2017年港姐冠軍雷莊𠒇，現職股票分析師，上圍是34吋，比她參選時升了一級，另外她見傳媒自我介紹時透露是香港大學財經系碩士。