香港小姐2023｜9號潘明璇遭前男友爆黑材料 被指整容虛報學歷

《香港小姐競選2023》將於本月27日舉行，今屆除了有多位佳麗臨時退選，亦有不少佳麗捲入是非，現再爆出9號潘明璇曾整容兼虛報學歷。潘明璇昨日因為黑材料爆出之後，一度將IG轉為私人，其後再發聲明表示她的母親已委託新加坡律師團隊告爆料者誹謗及人身攻擊，揚言不會退選，並多謝無綫的體諒及給予機會。

前度公開 潘明璇整容照

一名聲稱是潘明璇前男友Shaun Michael Seow分別在IG及Youtube頻道爆料，指女方是一個「病態騙子」，指她偽造學歷、虛報工作背景及就業情況，並稱潘明璇的鼻子、眼睛、腹部及胸均做過整形手術，更斥女方曾背他出軌，偷嗒其他男子。

對方在YouTube直播中圖文並茂列出潘明璇的「事實與謊言」，而他提供的連結有多條潘明璇應屬中學時期的短片，見到她與一般肥妹仔無異。另外，男方表示與她拍拖期間，曾見證過對方接受四次手術，並提供了潘明璇做完鼻及胸部手術的照片。