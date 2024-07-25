香港小姐2024︱佳麗拍小背心造形照 李曼思 梁嘉莹 陳甜甜有三甲相

《2024香港小姐競選》15強佳麗日前齊集拍攝官方造型照，分別以最簡單黑、白小背心上陣。官方近日亦陸續釋出以「2024香港小姐冠軍可能係…」為主題的宣傳片，15位候選佳麗模擬奪冠情境，兼分享性格特質。其中年紀最小、只有18歲的1號陳紫佟動作多多大擺可愛pose，惟期間不慎弄跌頭上后冠，相當遴迍。
倪樂琳是睡寶
有「城大李嘉欣」之稱的2號倪樂琳則自爆最愛瞓覺，更腦筋急轉彎地以此勸勉香港人要多放鬆：「我係長睡眠者，中學時候試過連續瞓咗廿幾個鐘，我懶嘅呢個特質，可以鼓勵香港人勞逸結合。」梁嘉莹則認為自己同時俱備美貌、自信與智慧。
最有冠軍相的12號鍾翠詩，指自己是一名勇敢女生，並自信十足稱：「我覺得自己好勇敢同埋自信，可以代表香港作為親善大使宣揚香港，展示香港嘅美。」有「翻版蔡潔」之稱的13號姜程月，則自覺特質是親和力和抗壓力：「我有親和力可以拉近同觀眾嘅距離，同埋覺得自己有比較大嘅抗壓能力。」
陳甜甜撞樣Race@2R
被指撞樣Race@2R的9號陳甜甜，自我介紹環節則展現烈女的特質：「我覺得自己膽大心細、有愛心，人生中會遇到好多困難，但我從來唔會退縮，我覺得呢啲困難都係可以成就到(更好嘅)我。」
參選以來以高身形備受關注的14號楊梓瑤，透露想做演員竟全因劉亦菲：「我2021年睇電視見到劉亦菲，嗰陣時起我就好想做演員，好多謝媽媽好支持我。」自我介紹環節同樣令人impressive的，還有毅力及意志力驚人的15號俞可程，為了以更佳姿態參選港姐，事前進行地獄式減肥：「我喺2個月減咗14磅，雖然好辛苦，但我性格係一決定咗就要做，即使結果點樣都好，努力咗就好足夠。」