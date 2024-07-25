香港小姐2024︱佳麗拍小背心造形照 李曼思 梁嘉莹 陳甜甜有三甲相

《2024香港小姐競選》15強佳麗日前齊集拍攝官方造型照，分別以最簡單黑、白小背心上陣。官方近日亦陸續釋出以「2024香港小姐冠軍可能係…」為主題的宣傳片，15位候選佳麗模擬奪冠情境，兼分享性格特質。其中年紀最小、只有18歲的1號陳紫佟動作多多大擺可愛pose，惟期間不慎弄跌頭上后冠，相當遴迍。

倪樂琳是睡寶

有「城大李嘉欣」之稱的2號倪樂琳則自爆最愛瞓覺，更腦筋急轉彎地以此勸勉香港人要多放鬆：「我係長睡眠者，中學時候試過連續瞓咗廿幾個鐘，我懶嘅呢個特質，可以鼓勵香港人勞逸結合。」梁嘉莹則認為自己同時俱備美貌、自信與智慧。