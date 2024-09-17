香港小姐2024｜倪樂琳開心同沈可欣撞樣 王汛文相信程姜月放負與不和無關

應屆香港小姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤及友誼小姐王汛文今日到尖沙咀的溥儀眼鏡出席領獎活動。四位獲頒現金獎，她們表示可以跟親友一齊分享，並購入心儀的眼鏡或太陽眼鏡。
繼昨日回電視城出席領獎活動後，今日及未來日子也是馬不停蹄現身不同領獎活動，她們四人表示很開心在比賽後，仍然有機會令她們聚在一起，並很期待之後會獲得的獎品。問到過了兩晚之後，心情有沒有平伏下來，梁嘉莹表示隨住出席領獎活動之後，開始感到放鬆，但同時也要開始面對不同的環境，包括傳媒、記者會等等。
提到港姐以往都會獲公司委派拍劇、擔任主持工作，問到她們現階段最想在哪一個範疇發展，倪樂琳表示最想做戲，因為自己在這方面非常有興趣，如果有其他工作都會歡迎。楊梓瑤表示特別想演戲，特別是古裝劇及武打戲。梁嘉莹表示亞軍也可以做主持，希望學好廣東話挑戰主持一職，對任何工作都不會拒絕。王汛文就表示剛選完，感覺仍然很迷糊，對未來發展仍需要時間去思考。
落選佳麗程姜月昨日(16日)在IG出PO放負，出PO寫道︰「先學做人再學做戲」隨即引來不和傳聞。王汛文表示大家昨天收工之後，都太累沒有機會跟她了解，但相信因為整個比賽大家都很累，相信一定有情緒，應該不關港姐的事。她表示佳麗們的感情都很好，所以要先去關心發生甚麼事。
對於不少網民將4位佳麗都冠上「翻版XXX」，倪樂琳除了被指似李嘉欣外，還有人稱她像《愛．回家之開心速遞》的「Rebecca」沈可欣。倪樂琳覺得很開心，因為很多香港觀眾愛看《愛．回家》，而且被指似一位演員，證明自己有做演員的潛質。問到她們四位有沒有想過加入《愛．回家》，她們表示歡迎。
問到今日中秋節如何過，她們表示稍後要到廣州出席活動，工作人員已為她們準備了月餅，到時候可以一齊過節，感到開心。