香港小姐2024｜倪樂琳開心同沈可欣撞樣 王汛文相信程姜月放負與不和無關

應屆香港小姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤及友誼小姐王汛文今日到尖沙咀的溥儀眼鏡出席領獎活動。四位獲頒現金獎，她們表示可以跟親友一齊分享，並購入心儀的眼鏡或太陽眼鏡。

繼昨日回電視城出席領獎活動後，今日及未來日子也是馬不停蹄現身不同領獎活動，她們四人表示很開心在比賽後，仍然有機會令她們聚在一起，並很期待之後會獲得的獎品。問到過了兩晚之後，心情有沒有平伏下來，梁嘉莹表示隨住出席領獎活動之後，開始感到放鬆，但同時也要開始面對不同的環境，包括傳媒、記者會等等。

提到港姐以往都會獲公司委派拍劇、擔任主持工作，問到她們現階段最想在哪一個範疇發展，倪樂琳表示最想做戲，因為自己在這方面非常有興趣，如果有其他工作都會歡迎。楊梓瑤表示特別想演戲，特別是古裝劇及武打戲。梁嘉莹表示亞軍也可以做主持，希望學好廣東話挑戰主持一職，對任何工作都不會拒絕。王汛文就表示剛選完，感覺仍然很迷糊，對未來發展仍需要時間去思考。