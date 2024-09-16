香港小姐2024｜冠軍倪樂琳賽前飲red bull三甲選完最想食麥當勞

《2024香港小姐競選決賽》得獎名單出爐！冠軍是2號倪樂琳、亞軍是最上鏡小姐11號梁嘉莹、季軍則是14號楊梓瑤，她同時獲頒「才藝女神大獎」、「智囊百選女神大獎」。友誼小姐由3號王汛文獲得。

有「城大李嘉欣」之稱的倪樂琳是4強當中能說出流利廣東話的一位，其口才在多個環節上都能充分表現出來，相信因此成為冠軍。三甲接受訪問時表示感覺像發了一場夢，非常不捨一眾佳麗，兩個月的訓練像過了兩日。她們亦借機會多謝幕後工作人員及支持自己的觀眾、親友。

季軍楊梓瑤於決賽當日更勇奪「才藝女神大獎」、「智囊百選女神大獎」，她表示當時拍港姐節目時，獲算命師傅批會拎獎，因此當時覺得拎到兩個獎已經很開心，沒有想過竟然再下一城奪季軍。她表示最滿意自己在才藝表演的表現，承認問答環節就欠缺口才，表現不好。 楊梓瑤在才藝表演以京腔令人留下印象，她表示在北京跟一名老師學京劇，扇舞就由媽咪教導。她稱一直看好8號盧凱怡會拎才藝獎，因為對方是國標舞選手。 三甲才藝表現花絮︰

冠軍倪樂琳表示覺得自己整體表現不錯，但在泳衣問答環節表現緊張，不太習慣太少布答問題，更自爆賽前飲了red bull，令自己保持亢奮。她認為今日所有佳麗都質素很好，認為每個都值得一個獎。亞軍梁嘉莹承認自己的廣東話欠佳，令她在問答環節表現欠佳。 問到三位會如何慶祝，她們異口同聲表示要食麥當勞，因為參選以來戒吃，如今終於可以不用擔心食完爆瘡，同時希望未來可以參與劇集、主持的工作。