香港小姐2024｜外景分5個地方竟然有香港？曾有佳麗抽去潮州唔開心

《2024香港小姐競選》經過兩輪面試及網上投票之後，15位入圍佳麗今日見傳媒。大會公布將會到5個地方拍外景，地點包括有香港、新加坡、內蒙、菲律賓碧瑤及塞班島。電視廣播有限公司總經理（節目內容營運）曾志偉稱有部份佳麗從外地回港參選，她們不太熟香港，所以會安排這些佳麗去了解香港、如何介紹香港。
2023年港姐去越南
去年港姐到越南取景，亦是疫情過後首次再安排港姐衝出香港。自1987年開始，康泰旅行社贊助每屆港姐都會安排出埠拍外景，首次出埠的地點是布吉，之後愈飛愈遠，去過瑞士、英國、法國、意大利、希臘、葡萄牙、美國，甚至非常肯雅等地。不過，有幾屆的地點較為特別，1998年是到香港赤鱲角機場拍攝，因為當年是赤鱲角機場開幕，不但在該處拍外景，更在機場舉行競選，意義頗大，當年的冠軍為向海嵐。
港姐在越南花絮︰
去潮州拍外景
至於2013年，大會則安排20位佳麗分8組抽籤決定自己到哪個地方拍攝，地點分別有︰巴黎、首爾、莫斯科、北京、雅典、台北、曼谷及潮州。當年有佳麗抽中潮州時面露失望表情，當年的冠軍陳凱琳則抽中巴黎，亞軍蔡思貝及季軍劉佩玥則到台北拍外景。
觀塘海濱花園都拍過
2015年，康泰取消港姐外景拍攝，無綫只好安排佳麗到日本及台灣拍外照。2018年因為找不到贊助商，令港姐的外景拍攝地方改為西貢、觀塘海濱花園及澳門漁人碼頭，翌年才再安排港姐到日本東京及熊本拍攝，之後就因為疫情只可以安排在港拍攝。