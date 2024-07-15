香港小姐2024｜外景分5個地方竟然有香港？曾有佳麗抽去潮州唔開心

《2024香港小姐競選》經過兩輪面試及網上投票之後，15位入圍佳麗今日見傳媒。大會公布將會到5個地方拍外景，地點包括有香港、新加坡、內蒙、菲律賓碧瑤及塞班島。電視廣播有限公司總經理（節目內容營運）曾志偉稱有部份佳麗從外地回港參選，她們不太熟香港，所以會安排這些佳麗去了解香港、如何介紹香港。

2023年港姐去越南 去年港姐到越南取景，亦是疫情過後首次再安排港姐衝出香港。自1987年開始，康泰旅行社贊助每屆港姐都會安排出埠拍外景，首次出埠的地點是布吉，之後愈飛愈遠，去過瑞士、英國、法國、意大利、希臘、葡萄牙、美國，甚至非常肯雅等地。不過，有幾屆的地點較為特別，1998年是到香港赤鱲角機場拍攝，因為當年是赤鱲角機場開幕，不但在該處拍外景，更在機場舉行競選，意義頗大，當年的冠軍為向海嵐。 港姐在越南花絮︰

去 潮州拍外景 至於2013年，大會則安排20位佳麗分8組抽籤決定自己到哪個地方拍攝，地點分別有︰巴黎、首爾、莫斯科、北京、雅典、台北、曼谷及潮州。當年有佳麗抽中潮州時面露失望表情，當年的冠軍陳凱琳則抽中巴黎，亞軍蔡思貝及季軍劉佩玥則到台北拍外景。