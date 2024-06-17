香港小姐2024｜林作心水三甲必定騎呢 紋身佳麗似員工成最愛

《香港小姐競選2024》今日舉行首輪面試，多位佳麗今早陸續到TVB電視城。林作一直對香港小姐「情有獨鍾」，近幾年更特別傾愛樣子、打扮奇突的佳麗，2021年力捧「東涌羅浩楷」利愛安，今年他更在IG限時動態貼出自己心水的4位，他更特別鍾情一位被指似員工的佳麗。

不少網民笑言以為無綫搞錯人，將員工當作是佳麗，TVB的小編亦不禁回應稱「佢係幕前參選佳麗嚟」。

無綫貼中該位佳麗照片時，不少人以為對方是無綫幕後人員，TVB的小編亦不禁回應稱「佢係幕前參選佳麗嚟」。由於對方打扮相當隨意，一件TEE配闊腳褲，加上手臂有大紋身，成功突圍而出。她的樣子更被網民指似「亞視一姐」薛影儀。林作留言說︰「我最鍾意呢位！真心推薦 - 夠白卡味，依家興！」獲得不少網民讚好。據無綫網站題示，該名似員工的佳麗名叫Emily，今年18歲，來自廣東。

至於林作其餘心水佳麗，分別是22歲的Regina，來自北京，於香港大學就讀；來自貴州，城大中國歷史畢業的Zizi；25歲的Naomi，Global Business碩士畢業。