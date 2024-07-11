香港小姐2024｜林瀾宣布退選 自爆入決賽獲樂易玲致電挽留

《2024香港小姐競選》正式展開，早前無綫公布初步入圍的25位佳麗名單，來自汕頭25歲的林瀾在小紅書宣布退選。她在小紅書以「我退選了，至此為這段經歷畫上句號」為標題，稱自己經過再三考慮之後，還是選擇在金融界有番作為，寧願把入娛樂圈的機會留給別人。

樂易玲致電挽留 她在帖文更大爆樂易玲下午致電給她，希望她可以留低。林瀾寫道︰「很感謝下午樂小姐還專門打電話給我要我考慮再三，通知我其實我已經入圍了決賽。走到這一步也不容易，但是未來的路還是要自己負責呀！因為這個比賽，我也失去了一個我很重視的機會。在此也希望做金融的姐妹們，也許參賽的時候需要考慮，自己現有的未來的工作機會能不能接受一個高調的候選人角色。吃一塹長一智。希望以後的自己可以慎重的去做決定。」然而有關帖文已刪除。