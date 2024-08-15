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娛樂
2024-08-15 23:55:37

香港小姐2024｜「翻版蔡潔」程姜月整傷尾龍骨 陳甜甜吳芷靖狂練廣東話

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15位香港小姐佳麗以泳裝見傳媒。(大會照片)

15位香港小姐佳麗以泳裝見傳媒。(大會照片)

2024香港小姐競選決賽》將於915日舉行，今日15位佳麗以泳裝示人，大會亦公布一眾佳麗的三圍數字。今屆佳麗的身材平均，而資料顯示8號的盧凱怡上圍最勁，有35吋半。然而，9號的陳甜甜就力谷上圍，視覺效果看上去令她成最有料之人。至於有「翻版蔡潔」之稱的13號程姜月，雖然上圍只得32.5，未知是泳衣的設計還是其他原因，看上去一樣很豐滿。

9號陳甜甜力谷上圍，13號程姜月上圍雖然只得32.5，但看上去不比陳甜甜輸蝕。

9號陳甜甜力谷上圍，13號程姜月上圍雖然只得32.5，但看上去不比陳甜甜輸蝕。

較多網民關注的佳麗資料︰

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8號的盧凱怡上圍最勁，有35吋半。 有「翻版蔡潔」之稱的13號程姜月，上圍只得32.5。 2號倪樂琳Ellyn，身高167.5cm，體重48kg，三圍是33，22.5，33。 12號鍾翠詩Tracy，身高159cm，體重44.3kg，三圍是32，22.5，33 6號李曼思Adria，身高157cm，體重44.1kg，三圍是32.5，23.5，33。 11號梁嘉莹Emily，身高169cm，體重57.8kg，三圍是34，25，36。 9號陳甜甜Rose，身高164cm，體重50.2kg，三圍是34，23，34。 14號楊梓瑤Amina，身高179cm，體重54.3kg，三圍是33.5，23，35。

程姜月尾龍骨受傷

程姜月日前透露自己練習時不慎撞到尾龍骨，坦言非常難受，「走路還是很痛」。她接受傳媒訪問時，表示情況尚可，情況已好轉。她稱平日不會穿高跟鞋，但因為訓練期間要穿，令她感到很辛苦。她接受無綫訪問時被問到她的身材幾好，她表示如身材好些，會成功吸到大家眼球，自己亦正在努力減磅，希望可以去到讀書時期的45kg

程姜月有「翻版蔡潔」之稱，她坦言因為這個稱號有些壓力。

程姜月有「翻版蔡潔」之稱，她坦言因為這個稱號有些壓力。

鍾翠詩與程姜月表示會繼續努力減肥。

鍾翠詩與程姜月表示會繼續努力減肥。

吳芷靖廣東話進步快

9號陳甜甜、10號吳芷靖與11號梁嘉莹同是廣東話不靈光的佳麗，但吳芷靖的廣東話盡步不少，連《TVB 娛樂新聞台》主持王鎮泉亦大讚她進步了很多。她表示現在努力練習口才，不停跟朋友、佳麗傾偈，放擔說出來。至於陳甜甜，她同樣表示自己有跟不同人交談，但她的口音仍然非常嚴重，只是不用字幕也勉強知道她在說甚麼。

(左起)陳甜甜、吳芷靖與梁嘉莹三位的廣東話不太靈光，當中以陳甜甜最嚴重。

(左起)陳甜甜、吳芷靖與梁嘉莹三位的廣東話不太靈光，當中以陳甜甜最嚴重。

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