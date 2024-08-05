香港小姐2024｜「翻版蔡潔」程姜月水著look先贏一仗 着三點式嗌怕醜

《2024香港小姐競選》15強外景拍攝已經陸續展開，第四批候選佳麗1號陳紫佟（Jessie）、10號吳芷靖（Clary）和13號程姜月（Dolores）日前出發新加坡，並由視后江美儀和師姐邵初帶領下進行外景拍攝。 三位佳麗在新加坡的行程相當豐富，包括體驗着娘惹傳統服裝兼製作娘惹糕點、去到聖淘沙體驗全新的遊樂設施天空喜立和大玩高空飛索、乘坐色彩繽紛的電單車體驗速度與激情，以及重點環節拍攝泳裝靚相。三位佳麗以三點式上陣影靚相，大擺自信Pose兼展現甜美笑容。

事後美儀姐教路三位拍攝技巧，她說：「返到去對住塊鏡練習擺Pose，同埋用手機錄低自己嘅姿勢睇番，最緊要係上網睇人哋點樣着住泳衣去行Show，真係好有幫助。」邵初則指要做好表情管理：「最緊要有自信，同埋有笑容，唔好掛住顧其他嘢之後唔記得咗個樣！」其實美儀姐和邵初對三位佳麗照顧有加，更親手幫她們化妝和整理髮型，非常有愛。拍攝期間發生搞笑事，美儀姐和邵初在餐廳享受美食時獲老闆請飲啤酒，美儀姐笑言：「可能我哋個樣寫住『酒鬼』兩隻字，突然之間就送咗兩杯啤酒畀我哋！」之後更有粉絲要求跟兩位合照，足見人氣十足。

三位佳麗、美儀姐和邵初一同受訪，問到第一次穿泳裝拍攝感受如何？18歲的Jessie說：「之前都着過泳衣影相，但今次三點式，覺得有啲拘謹同緊張。」Clary則冇有怕：「我就覺得OK啦，因為都習慣咗。」有「翻版蔡潔」之稱的Dolores則說：「第一次着三點式，開始時都覺得好怕醜，面對鏡頭都唔知點擺Pose，但都係一次新嘗試。」三位佳麗異口同聲感謝邵初教她們拍攝泳裝鏡頭的技巧，邵初笑言：「我好盡責㗎！」話口未完，美儀姐即踢爆：「但我見你好粗魯喎，因為選完喇嘛？」邵初笑笑口解釋只是做錯誤示範。