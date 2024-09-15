熱門搜尋:
iPhone 16 銀色債券 林明禎 中秋節2024 居屋2024 自助餐優惠 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-09-15 14:18:42

香港小姐2024｜莊子璇紅寶石后冠成歷史 六福珠寶再度贊助

分享：
去年莊子璇的紅寶石后冠成絕響。

去年莊子璇的紅寶石后冠成絕響。

2024香港小姐競選決賽》於今晚(15)在電視城舉行。六福珠寶宣布再次贊助金鑽后冠及名貴珠寶首飾，總值500萬元。以15年冠軍麥明詩及16年冠軍馮盈盈的后冠為例，她們的后冠價值便高達428萬元，據知六福珠寶今次的贊助的后冠價值是468萬元。

六福集團執行董事兼副行政總裁黃蘭詩及上屆冠軍莊子璇，陪同抽中試戴后冠的8號盧海怡進行試戴。 六福集團執行董事兼副行政總裁黃蘭詩及上屆冠軍莊子璇，陪同抽中試戴后冠的8號盧海怡進行試戴。 六福集團執行董事兼副行政總裁黃蘭詩及上屆冠軍莊子璇，陪同抽中試戴后冠的8號盧海怡進行試戴。

至少3年后冠欠贊助

六福珠寶由1998年起連續22年贊助后冠，今年是第23年贊助，因此有傳2020年冠軍謝嘉怡、2021年冠軍宋宛穎及2022年冠軍林鈺洧的后冠亦因欠缺贊助商而變回玻璃后冠。此外，亦有傳19年冠軍黃嘉雯同樣是玻璃后冠，甚至是最後一位港姐獲金鑽后冠，但她接受訪問時表示后冠后冠存在意義不是在於價錢，而是在於背後意義。

85年冠軍謝寧及94年冠軍譚小環亦曾在訪問中提到自己的后冠因放久了而變色，謝寧更稱其后冠是由玻璃製造。

adblk5
有傳2020年冠軍謝嘉怡頭戴的是玻璃后冠。 有傳2021年冠軍宋宛穎頭戴的是玻璃后冠。 有傳2022年冠軍林鈺洧頭戴的是玻璃后冠。

2023年換上紅寶石設計

去年莊子璇的后冠由福滿臨珠寶贊助，當時無綫播出片段，介紹后冠價值3百萬。珠寶公司的策劃經理表示收到無綫邀請後，立即構思后冠設計，希望把公司主打的紅寶石可以融入后冠。他指紅寶石代表高貴，有不少皇室成員的皇冠也鑲有紅寶石，並很開心無綫接納新的后冠設計，予香港小姐有新一頁的開始。他又提到后冠主體由K金打造，並用過萬粒鑽石及兩粒6卡半以上的紅寶石鑲嵌而成。

 

VS--YouTube--8’42”.jpg

2023年港姐冠軍的后冠有2粒6卡半以上紅寶石。

紅寶石后冠僅出現一屆

其後珠寶創辦人孫振威(Philip)表示品牌是百分百香港品牌，強調是香港人的珠寶店，很開心公司進入30周年，希望未來30年借助后冠贊助，讓大家知道福滿臨珠寶及可以戴上幸福。不過，沒想到一年之後，紅寶石后冠便成絕響。

2023年港姐后冠由福滿臨珠寶贊助，莊子璇的后冠換上全新設計及配有紅寶石。 2023年港姐后冠由福滿臨珠寶贊助，莊子璇的后冠換上全新設計及配有紅寶石。 2023年港姐后冠由福滿臨珠寶贊助，莊子璇的后冠換上全新設計及配有紅寶石。 2023年港姐后冠由福滿臨珠寶贊助，莊子璇的后冠換上全新設計及配有紅寶石。

六福珠寶再度贊助及公開製作后冠過程︰

六福珠寶再度贊助及公開製作后冠過程 六福珠寶再度贊助及公開製作后冠過程。 六福珠寶再度贊助及公開製作后冠過程。 六福珠寶再度贊助及公開製作后冠過程。 六福珠寶再度贊助及公開製作后冠過程。 六福珠寶再度贊助及公開製作后冠過程。 六福珠寶再度贊助及公開製作后冠過程。 六福珠寶再度贊助及公開製作后冠過程。 六福珠寶再度贊助及公開製作后冠過程。

amJetso送 Bodysonic先力牌窗口式冷氣機X靜音循環風扇X電動冷凍小風扇

 
 
 