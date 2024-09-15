香港小姐2024｜莊子璇紅寶石后冠成歷史 六福珠寶再度贊助

《2024香港小姐競選決賽》於今晚(15日)在電視城舉行。六福珠寶宣布再次贊助金鑽后冠及名貴珠寶首飾，總值500萬元。以15年冠軍麥明詩及16年冠軍馮盈盈的后冠為例，她們的后冠價值便高達428萬元，據知六福珠寶今次的贊助的后冠價值是468萬元。

至少3年后冠欠贊助

六福珠寶由1998年起連續22年贊助后冠，今年是第23年贊助，因此有傳2020年冠軍謝嘉怡、2021年冠軍宋宛穎及2022年冠軍林鈺洧的后冠亦因欠缺贊助商而變回玻璃后冠。此外，亦有傳19年冠軍黃嘉雯同樣是玻璃后冠，甚至是最後一位港姐獲金鑽后冠，但她接受訪問時表示后冠后冠存在意義不是在於價錢，而是在於背後意義。

85年冠軍謝寧及94年冠軍譚小環亦曾在訪問中提到自己的后冠因放久了而變色，謝寧更稱其后冠是由玻璃製造。