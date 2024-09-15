香港小姐2024｜莊子璇紅寶石后冠成歷史 六福珠寶再度贊助

《2024香港小姐競選決賽》於今晚(15日)在電視城舉行。六福珠寶宣布再次贊助金鑽后冠及名貴珠寶首飾，總值500萬元。以15年冠軍麥明詩及16年冠軍馮盈盈的后冠為例，她們的后冠價值便高達428萬元，據知六福珠寶今次的贊助的后冠價值是468萬元。
至少3年后冠欠贊助
六福珠寶由1998年起連續22年贊助后冠，今年是第23年贊助，因此有傳2020年冠軍謝嘉怡、2021年冠軍宋宛穎及2022年冠軍林鈺洧的后冠亦因欠缺贊助商而變回玻璃后冠。此外，亦有傳19年冠軍黃嘉雯同樣是玻璃后冠，甚至是最後一位港姐獲金鑽后冠，但她接受訪問時表示后冠后冠存在意義不是在於價錢，而是在於背後意義。
85年冠軍謝寧及94年冠軍譚小環亦曾在訪問中提到自己的后冠因放久了而變色，謝寧更稱其后冠是由玻璃製造。
2023年換上紅寶石設計
去年莊子璇的后冠由福滿臨珠寶贊助，當時無綫播出片段，介紹后冠價值3百萬。珠寶公司的策劃經理表示收到無綫邀請後，立即構思后冠設計，希望把公司主打的紅寶石可以融入后冠。他指紅寶石代表高貴，有不少皇室成員的皇冠也鑲有紅寶石，並很開心無綫接納新的后冠設計，予香港小姐有新一頁的開始。他又提到后冠主體由K金打造，並用過萬粒鑽石及兩粒6卡半以上的紅寶石鑲嵌而成。
紅寶石后冠僅出現一屆
其後珠寶創辦人孫振威(Philip)表示品牌是百分百香港品牌，強調是香港人的珠寶店，很開心公司進入30周年，希望未來30年借助后冠贊助，讓大家知道福滿臨珠寶及可以戴上幸福。不過，沒想到一年之後，紅寶石后冠便成絕響。