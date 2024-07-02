香港小姐2024｜華姐大戰亞姐 鍾翠詩胸前失手露墊

《2024香港小姐競選》今日(2日)舉行第二輪面試，據了解約有55名佳麗出席，當中有部份是首度亮相，亦有不少來自英國、美國、加拿大、澳洲的佳麗。然而，大部份佳麗都有廣東話唔正問題，其中有來自貴州的佳麗表示來港只有7個月，鄉音非常重。此外，亦再有多一位17歲的佳麗現身。

首輪面試出現過的亞姐張玥、華組鍾翠詩(Tracy)、張安妮(Annie)、《2023 Face of Hong Kong》冠軍郭思程等均成功晉級第二輪面試，惟Tracy在電視城門外見記者時，她的tube dress向下滑，露出胸墊。她被問到再跟Annie在同一戰場再較量，她大方表示是緣份，知道對方想參加香港小姐，可以一齊再追尋夢想。問到有沒有信心再次KO對方，她稱對自己有信心，並謂自己選完華姐之後，有鬆懈過，所以現時努力減肥。

同樣有走光的包括來自廈門的Caroline穿上白色tube dress，稱自己快住滿7年，但因為條裙向下滑，令她露出防走光的透明膠紙。另一位來自美國穿黃色tube dress的Savanna，同樣因為裙子下滑而露出膠紙。

兩位華姐各有信心

張安妮(Annie)表示大家都知會參加香港小姐，更有信心表示會拎冠軍。她稱參選華姐是因為一時無聊，之後覺得很好玩，所以想回港嘗試，並有意在演藝界發展。

張玥身材遺傳阿媽

2020年參選過亞姐的張玥，她表示準備跳拉丁舞，她稱由10歲開始學習，坦言自己會未正式開始瘦身。她向傳媒表示媽媽的身材都OK，自己因為比較高，相信要減好多磅。