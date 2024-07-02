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娛樂
2024-07-02 18:59:26

香港小姐2024｜華姐大戰亞姐 鍾翠詩胸前失手露墊

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鍾翠詩(中)與來自廈門的Caroline胸前失守。

鍾翠詩(中)與來自廈門的Caroline胸前失守。

2024香港小姐競選今日(2日)舉行第二輪面試，據了解約有55名佳麗出席，當中有部份是首度亮相，亦有不少來自英國、美國、加拿大、澳洲的佳麗。然而，大部份佳麗都有廣東話唔正問題，其中有來自貴州的佳麗表示來港只有7個月，鄉音非常重。此外，亦再有多一位17歲的佳麗現身。

成功獲第二次面試佳麗︰

華組鍾翠詩 《2023 Face of Hong Kong》冠軍郭思程 24歲Mandy是時裝設計師。 來自河南的劉沛妍。 22歲的梁嘉瑩成大熱門。 Savanna陳圓圓，23歲 Marina，24歲，江門人，心理學碩士 。 林瀾，廣東長大，加拿大讀書。 華姐張安妮 亞姐張玥 黃美晴 24歲 熊小姐 Chloe 23歲 從事Marketing行業 Zoey 謝小姐 26歲

鍾翠詩張安妮再較量

首輪面試出現過的亞姐張玥、華組鍾翠詩(Tracy)、張安妮(Annie)、《2023 Face of Hong Kong》冠軍郭思程等均成功晉級第二輪面試，惟Tracy在電視城門外見記者時，她的tube dress向下滑，露出胸墊。她被問到再跟Annie在同一戰場再較量，她大方表示是緣份，知道對方想參加香港小姐，可以一齊再追尋夢想。問到有沒有信心再次KO對方，她稱對自己有信心，並謂自己選完華姐之後，有鬆懈過，所以現時努力減肥。

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鍾翠詩的裙一直向下滑。

鍾翠詩的裙一直向下滑。

有佳麗走光

同樣有走光的包括來自廈門的Caroline穿上白色tube dress，稱自己快住滿7年，但因為條裙向下滑，令她露出防走光的透明膠紙。另一位來自美國穿黃色tube dress的Savanna，同樣因為裙子下滑而露出膠紙。

來自廈門的Caroline心口露出防走光膠紙。 來自美國的Savanna心口的胸紙亦隱約見到。

兩位華姐各有信心

張安妮(Annie)表示大家都知會參加香港小姐，更有信心表示會拎冠軍。她稱參選華姐是因為一時無聊，之後覺得很好玩，所以想回港嘗試，並有意在演藝界發展。

張玥身材遺傳阿媽

2020年參選過亞姐的張玥，她表示準備跳拉丁舞，她稱由10歲開始學習，坦言自己會未正式開始瘦身。她向傳媒表示媽媽的身材都OK，自己因為比較高，相信要減好多磅。

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張玥向在場傳媒鞠躬。 張安妮

佳麗來港只得7個月

有來自貴州的佳麗Cindy表示從事空中服務員，她表示來了香港7個月，坦言很愛香港，知道自己廣東話唔好，「我會盡快upgrade自己」。她稱自小很愛TVB劇集，因為看了《衝上雲霄》而立志做空中服務員。

來自貴州的佳麗來港只有7個月。

來自貴州的佳麗來港只有7個月。

其他佳麗照片︰

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Yvonne 21歲 讀中大日本研究 Celine 25歲 Tiffany 26歲 澳洲回港 讀酒店管理 Cissy 蘇小姐 24歲 美國回港 Jessie，18歲，中六就畢業 Kiara 黃小姐 23歲 病理解剖學 化驗師 Annabelle 20歲 Candice 王小姐 23歲 行政助理 Kimmy 莊小姐 24歲 Adrian 李小姐 26歲 Annie 孫小姐 24歲
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