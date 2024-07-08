香港小姐2024｜郭恩程背模特兒公司再簽TVB 無綫︰交由法律部門處理

《2024香港小姐競選》初步入圍的25位佳麗中，曾在模特兒比賽中勝出的郭恩程(Kelly)被爆食兩家茶禮，背住自己的模特兒公司再跟TVB簽約。據知Kelly屬於ACE娛樂旗下藝人，有人在未與公司商討情況入，搏入圍選港姐，她亦未有向TVB申報便跟TVB簽約。

郭恩程是《Face Of Hong Kong》冠軍。

娛樂公司嚴徵 郭恩程 ACE娛樂是由韓國老闆投資，在香港及韓國發掘藝人及模特兒，網紅Kylie C.亦是旗下藝人之一。去年ACE娛樂舉行《Face Of Hong Kong》，郭恩程獲得冠軍，並代表香港到韓國比賽，並跟ACE簽了多年合約。報道稱ACE娛樂得到悉事件之後，大感憤怒。公司代表回覆傳媒稱郭恩程是ACE娛樂的合約藝人，現正交由法律部處理，其他不作回應。至於郭恩程則在IG不停為自己拉票，呼籲大家投她一票，令她可以晉級繼續選港姐。

郭思程是《2023 Face of Hong Kong》冠軍。

參選是為名氣 從TVB的YouTube頻道有郭恩程的自我介紹影片，今年23歲的她身高有178cm，學歷是工商管理大專生，現時是模特兒及舞蹈導師。她表示覺得模特兒比賽同香港小姐差不多，所以想再挑戰自己。她在片中稱因為今年的港姐主題是「Proud To Be A Woman」，女性是可以比男性發揮得更好。她坦言是希望想獲得多些名氣，有利她的未來事業發展。