香港小姐2024｜郭恩程陳元元無晒影 15位佳麗花碌碌見傳媒

《2024香港小姐競選》經過兩輪面試及網上投票之後，15位入圍佳麗今日見傳媒，早前涉合約問題的郭恩程、疑賄選的陳元元均未見影踪。經過大會重新造型之後，15位佳麗以全新形象示人，整體感覺較近幾屆優勝。她們均穿上碎花服裝，部份佳麗的服裝看上去有點像普通OL。

盧凱怡抽中8號

大會先安排15位佳麗行catwalk，一眾佳麗表現尚算淡定，其後再安排她們抽號碼及自我介紹。年紀最細的18歲陳紫佟(Jessie)率先登場抽號碼，一抽便抽到1號。歷年有7位港姐冠軍都是8號，這個號碼由盧凱怡(Kerry)抽到，她本身是一位國標舞選手。

梁嘉莹表現活潑

7號的秦冀雯(Yvone)在自我介紹時，略為表現緊張，8號盧凱怡及9號陳甜甜(Rose)就一度走錯位。11號梁嘉莹Emily在擺甫士時就擺出不同姿勢讓傳媒拍照，比起其他佳麗較活潑。本身是華姐亞軍的12號鍾翠詩(Tracy)因有選美經驗，擺甫士時亦比其他佳麗淡定。