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娛樂
2024-07-15 17:15:59

香港小姐2024｜郭恩程陳元元無晒影 15位佳麗花碌碌見傳媒

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《2024香港小姐競選》15位佳麗見傳媒。

《2024香港小姐競選》15位佳麗見傳媒。

2024香港小姐競選經過兩輪面試及網上投票之後，15位入圍佳麗今日見傳媒，早前涉合約問題的郭恩程、疑賄選的陳元元均未見影踪。經過大會重新造型之後，15位佳麗以全新形象示人，整體感覺較近幾屆優勝。她們均穿上碎花服裝，部份佳麗的服裝看上去有點像普通OL。

15位佳麗以碎花服裝示人。 15位佳麗以碎花服裝示人。 15位佳麗以碎花服裝示人。 15位佳麗以碎花服裝示人。

盧凱怡抽中8號

大會先安排15位佳麗行catwalk，一眾佳麗表現尚算淡定，其後再安排她們抽號碼及自我介紹。年紀最細的18歲陳紫佟(Jessie)率先登場抽號碼，一抽便抽到1號。歷年有7位港姐冠軍都是8號，這個號碼由盧凱怡(Kerry)抽到，她本身是一位國標舞選手。

梁嘉莹表現活潑

7號的秦冀雯(Yvone)在自我介紹時，略為表現緊張，8號盧凱怡及9號陳甜甜(Rose)就一度走錯位。11號梁嘉莹Emily在擺甫士時就擺出不同姿勢讓傳媒拍照，比起其他佳麗較活潑。本身是華姐亞軍的12號鍾翠詩(Tracy)因有選美經驗，擺甫士時亦比其他佳麗淡定。

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年紀最細的18歲陳紫佟(Jessie )抽到1號。 國標舞選手盧凱怡抽到8號，亦是歷年最多港姐冠軍的號碼。 ​​12號鍾翠詩本身是華姐亞軍。 11號梁嘉莹擺出不同甫士讓傳媒拍照。

陳甜甜廣東話繼續聽唔明

根據資料顯示，當中有幾位佳麗來自中國大陸，但部份在海外大學畢業，而廣東話嚴重不準的就只有來自河北的9號陳甜甜(Rose)，廣東話一般的就有來自福建的10號吳芷靖(Clary)，以及來自荷蘭在北京求學的14號楊梓瑤Amina

大會隨後邀樂易玲公布「誰是入圍者」觀眾投票得票最高5位佳麗，分別是2號 倪樂琳(Ellyn)、10號吳芷靖(Clary)、11號梁嘉莹(Emily)、6號李曼思(Adria)及9號陳甜甜(Rose)。.

最高票數5位香港小姐2024佳麗︰

(左起)陳甜甜、李曼思、梁嘉莹、吳芷靖及倪樂琳。

(左起)陳甜甜、李曼思、梁嘉莹、吳芷靖及倪樂琳。

香港小姐2024 1號至7號佳麗名單及基本資料︰

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1號 陳紫佟，來自香港，學歷是中學，身高161.5 cm。 2號倪樂琳，來自香港，身高有167.5 cm，學歷是城大畢業。 3號王汛文，來自香港，身高有166.5 cm，學歷是加拿大大學畢業。 ​​4號謝淑怡，來自香港，身高有169 cm，學歷是美國碩士畢業，現時是一位鋼琴家。 5號莊曉婷，來自香港，身高有167.5 cm，學歷是倫敦大學畢業，現時是一位會計師。 ​​6號李曼思，來自香港，身高有157 cm，學歷是美國大學畢業 。 7號秦冀雯，來自南京，身高有174.5 cm，學歷是中文大學日本研究。

香港小姐2024  8號至15號佳麗名單及基本資料︰

​​8號盧凱怡，來自香港，身高有173 cm，學歷係廣東專上學院，現時國標舞選手及教師。 9號陳甜甜，來自河北，身高有164 cm，學歷是碩士生。 10號吳芷靖，來自福建，身高有166.5 cm，學歷是美國碩士畢業，從事文化製作。 ​​12號鍾翠詩，溫哥華華裔小姐亞軍及最上鏡小姐的獎項得主，身高有159 cm，學歷是加拿大大學畢業。 13號程姜月，來自湖北，身高有165 cm，浸大畢業，現時是社企店店主。 ​​14號楊梓瑤，能操6種語言，身高有179 cm，學歷是北京電影學校。 15號俞可程，來自香港，身高有166.5 cm，學歷是香港大學畢業，工料測量師。