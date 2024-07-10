香港小姐2024｜陳元元涉賄選 江門現大型海報稱投票獲送海鮮

《2024香港小姐競選》經過兩輪面試之後，25位初步入圍佳麗順利誕生。今年無綫讓觀眾投票心水佳麗進入終極入圍名單，《誰是入圍者》公開網上投票活動於今日中午12時截止。無綫的專頁及官方頻道分別上載了25位佳麗的自我簡介及生活日常影片，讓網民深入了解她們。郭恩程背住自己公司跟無綫簽約，恐怕晉級無望。

來自江門的陳元元(Savannah)在面試當日以黃色連身裙示人，加上向傳媒表示自己是可持續發展顧問，食正近年ESG話題，令人留下印象。她的家鄉江門亦隆重其事，有商廈牆外掛上一大幅海報，上面有陳元元的照片，「tvb.com」及「2024香港小姐競選」標誌，下面還寫上「凡惠顧臻坊海鮮粥城的顧客，成功投票的免費送海鮮一份」、「本活動7月5日-10日，解釋權歸於臻坊海鮮粥城所有」。

江門人支持陳元元

有途經該處的網民表示「早幾日刷到TVB今年參選港姐的介紹視頻，有個女仔說自己鄉下係廣東江門，哈哈好親切好犀利！然後今天，竟然在迎賓大道看到超大個拉票廣告！震驚到我了，以前沒人這麼做吧？講真，去參選真的挺有勇氣的，你們覺得她能進決賽嗎？加油啦老鄉……(所以她是這間餐廳的太子女嗎？)」

由於投票可獲贈海鮮，令人不禁質疑陳元元是否涉賄選。除了引人好奇她是否餐廳太子女外，亦有網民笑言可能是江門第一位代表參加港姐，所以一眾鄉親都非常期待她可以晉級，光宗耀祖。