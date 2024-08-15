香港小姐2024｜陳甜甜泳裝谷到行 14號楊梓瑤新look變徐子淇

《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日舉行，今日15位佳麗以泳裝示人，大會亦公布一眾佳麗的三圍數字。今屆佳麗的身材平均，而資料顯示8號的盧凱怡上圍最勁，有35吋半。然而，9號的陳甜甜就力谷上圍，視覺效果看上去令她成最有料之人。

楊梓瑤變靚咗 15位佳麗經過一輪訓練之後，今次見傳媒的表現都平穩，只有陳甜甜表現緊張及生硬。另外， 14號楊梓瑤今日的妝容令她看上去有點像徐子淇，而一向有「城大李嘉欣」之稱的2號倪樂琳，今日的妝容令她跟李嘉欣更相似。

15位佳麗個人資料︰ 1號陳紫佟Jessie，身高161.5cm，體重46.7kg，三圍是31.5，23，33.5 2號倪樂琳Ellyn，身高167.5cm，體重48kg，三圍是33，22.5，33 3號王汛文Candice，身高166.5cm，體重49kg，三圍是33，22.5，33 4號謝淑怡 Zoie，身高169cm，體重49.2kg，三圍是34，24，34 5號莊曉婷Kimmy，身高167.5cm，體重49.4kg，三圍是34，23，34.5 6號李曼思Adria，身高157cm，體重44.1kg，三圍是32.5，23.5，33 7號秦冀雯Yvonne，身高174.5cm，體重56.3kg，三圍是34，25，36 8號盧凱怡Kerry，身高173cm，體重56kg，三圍是35.5，24，35 9號陳甜甜Rose，身高164cm，體重50.2kg，三圍是34，23，34 10號吳芷靖Clary，身高166.5cm，體重47.7kg，三圍是31.5，22，33 11號梁嘉莹Emily，身高169cm，體重57.8kg，三圍是34，25，36 12號鍾翠詩Tracy，身高159cm，體重44.3kg，三圍是32，22.5，33 13號程姜月Dolores，身高165cm，體重47.4kg，三圍是32.5，22.5，33 14號楊梓瑤Amina，身高179cm，體重54.3kg，三圍是33.5，23，35 15號俞可程Kanis，身高166.5cm，體重52.2kg，三圍是33.5，23，35