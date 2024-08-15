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娛樂
2024-08-15 17:30:25

香港小姐2024｜陳甜甜泳裝谷到行 14號楊梓瑤新look變徐子淇

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15位香港小姐佳麗以泳裝見傳媒。

15位香港小姐佳麗以泳裝見傳媒。

2024香港小姐競選決賽》將於915日舉行，今日15位佳麗以泳裝示人，大會亦公布一眾佳麗的三圍數字。今屆佳麗的身材平均，而資料顯示8號的盧凱怡上圍最勁，有35吋半。然而，9號的陳甜甜就力谷上圍，視覺效果看上去令她成最有料之人。

陳甜甜力谷上圍，成功搶fo，但她行出來的表現較為緊張，動作非常生硬。

陳甜甜力谷上圍，成功搶fo，但她行出來的表現較為緊張，動作非常生硬。

楊梓瑤變靚咗

15位佳麗經過一輪訓練之後，今次見傳媒的表現都平穩，只有陳甜甜表現緊張及生硬。另外， 14號楊梓瑤今日的妝容令她看上去有點像徐子淇，而一向有「城大李嘉欣」之稱的2號倪樂琳，今日的妝容令她跟李嘉欣更相似。

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14號楊梓瑤的妝容令她看上有幾分似徐子淇。

14號楊梓瑤的妝容令她看上有幾分似徐子淇。

1號陳紫佟Jessie 2號倪樂琳Ellyn 2號倪樂琳Ellyn 3號王汛文Candice 3號王汛文Candice 4號謝淑怡 Zoie 4號謝淑怡 Zoie 5號莊曉婷Kimmy 5號莊曉婷Kimmy 6號李曼思Adria 6號李曼思Adria 7號秦冀雯Yvonne 7號秦冀雯Yvonne 9號陳甜甜Rose 9號陳甜甜Rose 8號盧凱怡Kerry 8號盧凱怡Kerry 10號吳芷靖Clary 10號吳芷靖Clary 11號梁嘉莹Emily 11號梁嘉莹Emily 12號鍾翠詩Tracy 12號鍾翠詩Tracy 13號程姜月Dolores 13號程姜月Dolores 14號楊梓瑤Amina 14號楊梓瑤Amina 15號俞可程Kanis 15號俞可程Kanis 15位佳麗以泳裝見傳媒。 有「城大李嘉欣」之稱的2號倪樂琳，今日的妝容令她跟李嘉欣更相似。 資料顯示8號的盧凱怡(右)上圍最勁，有35吋半。

15位佳麗個人資料︰

1號陳紫佟Jessie，身高161.5cm，體重46.7kg，三圍是31.52333.5

2號倪樂琳Ellyn，身高167.5cm，體重48kg，三圍是3322.533

3號王汛文Candice，身高166.5cm，體重49kg，三圍是3322.533

4號謝淑怡 Zoie，身高169cm，體重49.2kg，三圍是342434

5號莊曉婷Kimmy，身高167.5cm，體重49.4kg，三圍是342334.5

6號李曼思Adria，身高157cm，體重44.1kg，三圍是32.523.533

7號秦冀雯Yvonne，身高174.5cm，體重56.3kg，三圍是342536

8號盧凱怡Kerry，身高173cm，體重56kg，三圍是35.52435

9號陳甜甜Rose，身高164cm，體重50.2kg，三圍是342334

10號吳芷靖Clary，身高166.5cm，體重47.7kg，三圍是31.52233

11號梁嘉莹Emily，身高169cm，體重57.8kg，三圍是342536

12號鍾翠詩Tracy，身高159cm，體重44.3kg，三圍是3222.533

13號程姜月Dolores，身高165cm，體重47.4kg，三圍是32.522.533

14號楊梓瑤Amina，身高179cm，體重54.3kg，三圍是33.52335

15號俞可程Kanis，身高166.5cm，體重52.2kg，三圍是33.52335

 

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