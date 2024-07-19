香港小姐2024｜首批佳麗抵達內蒙古拍外景 莊曉婷李曼思俞可程大草原打卡學製查干伊德

《2024香港小姐競選》已定9月15日在澳門舉行，15強外景拍攝已經陸續展開，第一批候選佳麗5號莊曉婷（Kimmy）、6號李曼思（Adria）和15號俞可程（Kanis）於17日早上出發到內蒙古，並由兩位師姐何沛珈（Roxanne）及陳懿德帶領進行外景拍攝。 三位佳麗到埗內蒙古呼和浩特後，即馬不停蹄與兩位師姐坐7小時車程抵達正藍旗，翌日（18日）便馬上進行行程豐富緊密的外景拍攝工作。三位佳麗首個任務是跟當地人學習製作查干伊德（蒙古奶食品），有板有眼！第二個任務則是學習製作蒙古族傳統服飾—察哈爾服飾，之後更齊齊穿上察哈爾服飾化身蒙古美女，在大草原上打卡留倩影，配上靚爆日落，畫面唯美！

參加那達慕大會 由於三位佳麗同樣是首次到訪內蒙古，心情自然興奮又期待，問到內蒙古之行最期待環節，熱愛運動的Kanis說：「參加那達慕大會（蒙古族一年一度的傳統體能運動競技節日），我本身好鍾意運動。」Adria期待入住蒙古包：「好多人都話係冬暖夏涼，好想體驗吓係咪真係咁！」Kimmy則期待參觀大召寺：「因為聽講今次仲邀請到當地嘅住持出嚟，係一個好難得嘅經驗。」對此製作組補充，大召寺住持一般不會在寺內隨意走動及接見信眾，今次大召寺住持除了會與三位佳麗見面，還會帶她們走進平常不能拍攝的寶殿，引領她們點燈及祈福。