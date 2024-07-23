香港小姐2024｜馮盈盈Mayanne出發塞班島 候選佳麗秦冀雯盧凱怡鍾翠詩穿泳裝親親魔鬼魚

《2024香港小姐競選》的15強外景拍攝已經陸續展開，第二批候選佳麗7號秦冀雯(Yvonne)、8號盧凱怡(Kerry)、12號鍾翠詩(Tracy)日前已出發到塞班島，並由兩位師姐馮盈盈及麥美恩(Mayanne)帶領為外景開工。三位佳麗昨日(22日)行程非常豐富，一大清早便出發沙灘拍攝泳裝鏡頭，之後在兩位師姐陪同下，齊齊與魔鬼魚作零距離接觸。以水着上陣的三位佳麗大曬健美身材，與魔鬼魚抱抱兼餵食，玩得不亦樂乎。兩位師姐亦有落場玩埋一份，Mayanne全程表現勁騰雞，拍攝期間有一條魔鬼魚在其腳邊游過，Mayanne即時嚇破膽露出痛苦表情，場面搞笑。有指親親魔鬼魚會幸運7年，三位佳麗和盈盈聽畢都爭住錫，而細膽的Mayanne為了Good Luck最終亦鼓起勇氣錫錫魔鬼魚。

根據口味自選喜歡菜式 馮盈盈、Mayanne與三位師妹共進午餐期間亦發生搞笑事，事緣三位佳麗根據自己口味選擇了喜歡菜式，口味比較獨特的Yvonne竟揀選了苦瓜全餐，就連飲品都是苦瓜汁。之後因為製作組安排，兩位師姐需根據對三位師妹的第一印象為三人分配菜式，結果Kerry被安排品嚐苦瓜全餐，雖然「苦過弟弟」，但 Kerry仍一邊吃一邊露出甜美笑容，相當專業。三位佳麗與盈盈、Mayanne一同受訪，講到是次拍攝泳裝事前有否做好準備？Kerry說：「我哋從參選開始一直都有Keep fit，每個人都好勤力，我發現Tracy同Yvonne都食得少過我。」盈盈聞言大爆Yvonne非常自律，就連飛機餐都親自準備，Yvonne笑言：「我好聽話㗎，大家都叫我減吓肥，因為上鏡會好睇啲。」Tracy則指不擔心拍泳裝鏡頭：「但我都會食少啲，因為怕有肚腩。」