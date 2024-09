《2024香港小姐競選決賽》於今晚(15日)在電視城舉行,今年舞台以歐陸式的圖書館作為設計,口號為「Proud To Be A Woman」。比賽由JW王灝兒、鍾柔美、詹天文獻唱主題曲《Proud To Be A Woman》揭開席幕。

大會邀一眾佳麗以泳裝示人,並頒發「友誼小姐」獎項予3號王汛文。其後再宣讀10強命單,1號陳紫佟、5號莊曉婷、6號李曼思、9號陳甜甜及13號程姜月全都不獲晉級。有網民對於陳甜甜不能晉級感鬆一口氣,但有不少網民估計無綫可能想安排9號陳甜甜及13號程姜月做藝人,於是安排她們落選。