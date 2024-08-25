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娛樂
2024-08-25 22:50:00

香港小姐2024︱JW性感 Yumi華麗 Windy優雅 演繹主題曲MV

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生活

《Proud To Be A Woman》MV，將於明天首播。

2024香港小姐競選》將於下月舉行，大會為隆重其事，特別找來趙增熹作曲、劉易昇填詞，創作主題曲《Proud To Be A Woman》，並交由JW王灝兒聯同「聲夢小花」鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)攜手獻唱。15位佳麗將在《Proud To Be A WomanMV女裡華麗現身，並在明天首播。

JWYumiWindy，將以兩大不同風格造型亮相，分別是白色系的「自信閃耀Woman」團隊服，及展現個人特色的solo服。三人當中，以JW的造型最為搶眼，JW先以黑色閃石緊身晚裝造型坐在寶座上sharp醒亮相，配以舞台華麗射燈及霸氣甫，相當impressive；之後換上白色低胸露肩晚裝的她，裙襬上佈滿雪紡Ruffle，感覺猶如披嫁衣。

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生活 Windy高音極靚，聱音與《Proud To Be A Woman》的旋律極配合。 Yumi在《Proud To Be A Woman》的歌聲，唱出華麗感覺。

YumiWindy則分別以紅、白裝型上陣，造型既具青春氣息，亦散發仙氣。日前《無綫娛樂新聞台》直擊JWYumiWindy錄音情況，3位受訪時笑言歌曲風格猶如主題樂園公主歌曲，又謂錄音時腦海浮現出城堡、煙花、公主裙等不同畫面，JW說：「我自己好鍾意，我平時都聽開呢個類型嘅歌，同埋覺得好配合成件事，加埋啲歌詞真係好有畫面，真係有種Proud To Be A Woman嘅感覺！」

她們又指，由於整首都是英文歌，需要特別留意歌詞的咬字和發音。Yumi說：「有好夢幻嘅感覺，好開心可以唱到。」Windy則自爆兒時曾有港姐夢：「我細個係想參選港姐，大個就冇咗呢個諗法，但好開心可以唱到呢首歌。」

(左起)王汛文、程姜月、盧凱怡。 (左起)李曼思、倪樂琳、鍾翠絲。 (左起)梁嘉莹、俞可程、莊曉婷。 (左起)陳甜甜、吳芷靖、陳紫佟。 (左起)楊梓瑤、謝淑怡、秦冀雯。

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